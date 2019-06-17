США не хочуть війни з Іраном - Помпео



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Прапори США та Ірану

«Президент Трамп зробив усе, що може, щоб уникнути війни», запевнив Помпео

Хоча можна «безпомилково» стверджувати, що Іран несе відповідальність за атаки на два танкери, що мали місце кілька днів тому, США не хочуть воювати з Тегераном.

Таку думку висловив у неділю держсекретар США Майк Помпео.

В інтерв’ю Fox News Sunday Помпео сказав: «Президент Трамп зробив усе, що може, щоб уникнути війни. Ми не хочемо війни». Але він додав, що Вашингтон гарантуватиме вільну навігацію через важливі райони судноплавства.

«Сполучені Штати збираються переконатися, що ми вживаємо всі необхідні заходи, дипломатичні та інші, щоб досягти такого результату», - сказав Помпео.

«Розвідка має багато даних, безліч доказів. Світ побачить багато чого з цих даних», - сказав Помпео. Разом з тим, Помпео заявив, що не хоче обговорювати можливі подальші кроки, які Сполучені Штати можуть зробити у відповідь на події минулого тижня.

«Іран не отримає ядерну зброю. Це наша мета», - додав він, відповідаючи на питання про можливість надіслання Трампом більшої кількості американських військ і військової техніки в регіон.

«Учора я зробив кілька дзвінків колегам по всьому світу. Я впевнений, що у нас будуть партнери, які розуміють цю загрозу», - резюмував Помпео.

Нагадаємо, Помпео повідомляв, що Вашингтон опрацьовує «повний спектр варіантів», включаючи військовий, протидії дестабілізуючій діяльності Ірану.

Раніше держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у «кричущому нападі» на два нафтові танкери в Оманській затоці

Натомість генсек ООН закликав до незалежного розслідування атак на танкери.

Нагадаємо, 13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки.

Атаки сталися через місяць після того, як внаслідок диверсії були пошкоджені чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.

Згодом у компанії Frontline, що володіє атакованим в четвер у затоці Омана танкером Front Altair, спростували інформацію про затоплення судна, поширену раніше телеканалом Al Mayadeen.

У Британії вважають, що іранські військові «майже достовірно» відповідальні за напади на нафтові танкери.

Радбез ООН засудив атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці.

Джерело: Голос Америки