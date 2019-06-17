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    На Одеській трасі сталася смертельна ДТП. Поліція оприлюднила моторошні фото

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    На Одеській трасі сталася смертельна ДТП. Поліція оприлюднила моторошні фото

    Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП на трасі Київ-Одеса

    Сьогодні вночі в 10-ти км від села Воробіївка Великомихайлівського району водій «Лексуса», що рухався в бік Одеси, не впорався з керуванням і зіткнувся з припаркованим на узбіччі ВАЗом. Від удару останній викинуло на ще один легковик, що стояв поряд.

    Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    В результаті аварії водій та двоє пасажирів ВАЗу отримали важкі травми і загинули по дорозі до лікарні, ще одного пасажира, а також водія «Лексуса» з двома його пасажирами госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

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    На Одеській трасі сталася смертельна ДТП. Поліція оприлюднила моторошні фото
    На Одеській трасі сталася смертельна ДТП. Поліція оприлюднила моторошні фото

    Зараз на місці події працюють правоохоронці. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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