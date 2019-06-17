На Одеській трасі сталася смертельна ДТП. Поліція оприлюднила моторошні фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП на трасі Київ-Одеса

Сьогодні вночі в 10-ти км від села Воробіївка Великомихайлівського району водій «Лексуса», що рухався в бік Одеси, не впорався з керуванням і зіткнувся з припаркованим на узбіччі ВАЗом. Від удару останній викинуло на ще один легковик, що стояв поряд.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

В результаті аварії водій та двоє пасажирів ВАЗу отримали важкі травми і загинули по дорозі до лікарні, ще одного пасажира, а також водія «Лексуса» з двома його пасажирами госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Зараз на місці події працюють правоохоронці. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.