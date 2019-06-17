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    Євросоюз виступив за незалежне розслідування ООН нападу на танкер в Оманській затоці

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    13 червня в&nbsp;Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери&nbsp;зазнали&nbsp;торпедної атаки - Євросоюз виступив за незалежне розслідування ООН нападу на танкер в Оманській затоці
    13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки
    Фото: Громадське телебачення

    У ЄС застерігають від катастрофи початку війни на Близькому Сході

    Євросоюз вважає за потрібне проведення міжнародного розслідування під егідою ООН нападу на танкери в Оманській затоці . Про це заявив голова МЗС Люксембургу Жан Ассельборн в понеділок після прибуття на зустріч міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    «Ми не знаємо, хто несе відповідальність за ці напади, тому говорити про будь-які заходи передчасно. Рада Безпеки ООН має провести міжнародне розслідування, інакше навіщо вона потрібна? Євросоюз підтримує і вважає за необхідне проведення такого розслідування», – сказав міністр.

    На думку міністра, зростання напруженості на Близькому Сході підживлює протистояння Ірану і Саудівської Аравії. Він закликав вжити заходів задля уникнення катастрофи.

    Як повідомляв «Главком», нагадаємо, Люксембург з початку року головує у ЄС.

    13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки.

    Атаки сталися через місяць після того, як внаслідок диверсії були пошкоджені чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.

    Згодом у компанії Frontline, що володіє атакованим в четвер у затоці Омана танкером Front Altair, спростували інформацію про затоплення судна, поширену раніше телеканалом Al Mayadeen.

    Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у «кричущому нападі» на два нафтові танкери в Оманській затоці

    Також у Британії вважають, що іранські військові «майже достовірно» відповідальні за напади на нафтові танкери.

    Радбез ООН засудив атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці.

    ЄС ООН розслідування
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