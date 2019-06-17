Євросоюз виступив за незалежне розслідування ООН нападу на танкер в Оманській затоці



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13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки Фото: Громадське телебачення

У ЄС застерігають від катастрофи початку війни на Близькому Сході

Євросоюз вважає за потрібне проведення міжнародного розслідування під егідою ООН нападу на танкери в Оманській затоці . Про це заявив голова МЗС Люксембургу Жан Ассельборн в понеділок після прибуття на зустріч міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми не знаємо, хто несе відповідальність за ці напади, тому говорити про будь-які заходи передчасно. Рада Безпеки ООН має провести міжнародне розслідування, інакше навіщо вона потрібна? Євросоюз підтримує і вважає за необхідне проведення такого розслідування», – сказав міністр.

На думку міністра, зростання напруженості на Близькому Сході підживлює протистояння Ірану і Саудівської Аравії. Він закликав вжити заходів задля уникнення катастрофи.

Як повідомляв «Главком», нагадаємо, Люксембург з початку року головує у ЄС.

13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки.

Атаки сталися через місяць після того, як внаслідок диверсії були пошкоджені чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.

Згодом у компанії Frontline, що володіє атакованим в четвер у затоці Омана танкером Front Altair, спростували інформацію про затоплення судна, поширену раніше телеканалом Al Mayadeen.

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у «кричущому нападі» на два нафтові танкери в Оманській затоці

Також у Британії вважають, що іранські військові «майже достовірно» відповідальні за напади на нафтові танкери.

Радбез ООН засудив атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці.