Євросоюз виступив за незалежне розслідування ООН нападу на танкер в Оманській затоці
У ЄС застерігають від катастрофи початку війни на Близькому Сході
Євросоюз вважає за потрібне проведення міжнародного розслідування під егідою ООН нападу на танкери в Оманській затоці . Про це заявив голова МЗС Люксембургу Жан Ассельборн в понеділок після прибуття на зустріч міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
«Ми не знаємо, хто несе відповідальність за ці напади, тому говорити про будь-які заходи передчасно. Рада Безпеки ООН має провести міжнародне розслідування, інакше навіщо вона потрібна? Євросоюз підтримує і вважає за необхідне проведення такого розслідування», – сказав міністр.
На думку міністра, зростання напруженості на Близькому Сході підживлює протистояння Ірану і Саудівської Аравії. Він закликав вжити заходів задля уникнення катастрофи.
Як повідомляв «Главком», нагадаємо, Люксембург з початку року головує у ЄС.
13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки.
Атаки сталися через місяць після того, як внаслідок диверсії були пошкоджені чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.
Згодом у компанії Frontline, що володіє атакованим в четвер у затоці Омана танкером Front Altair, спростували інформацію про затоплення судна, поширену раніше телеканалом Al Mayadeen.
Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у «кричущому нападі» на два нафтові танкери в Оманській затоці
Також у Британії вважають, що іранські військові «майже достовірно» відповідальні за напади на нафтові танкери.
Радбез ООН засудив атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці.