На Львівщині вантажівка врізалася в магазин, є жертви

Водій вантажівки та ще дві жінки загинули на місці події, дівчинка-пішохід померла у лікарні

Сьогодні вдень у місті Рудки, що у Львівській області, водій вантажного автомобіля виїхав на тротуар, а потім протаранив продуктовий магазин. Жертвами ДТП стали чотири людини. Про це повідомляє пресцентр поліції Львівської області.

ДТП сталася близько 16:20 у місті Рудки Самбірського району Львівської області. За попередніми даними, водій сідельного тягача Renault не впорався з керуванням і виїхав на тротуар. Потім вантажівка збила електроопору і врізалася в продуктовий магазин.