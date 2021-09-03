На Львівщині вантажівка врізалася в магазин, є жертви
Водій вантажівки та ще дві жінки загинули на місці події, дівчинка-пішохід померла у лікарні
Сьогодні вдень у місті Рудки, що у Львівській області, водій вантажного автомобіля виїхав на тротуар, а потім протаранив продуктовий магазин. Жертвами ДТП стали чотири людини. Про це повідомляє пресцентр поліції Львівської області.
ДТП сталася близько 16:20 у місті Рудки Самбірського району Львівської області. За попередніми даними, водій сідельного тягача Renault не впорався з керуванням і виїхав на тротуар. Потім вантажівка збила електроопору і врізалася в продуктовий магазин.
Від тілесних ушкоджень, отриманих внаслідок ДТП, водій вантажівки та ще дві жінки загинули на місці події. Крім того, травми отримала неповнолітня дівчина-пішохід, яка була доставлена до лікарні. Незважаючи на зусилля медиків, потерпіла померла у медзакладі. Особи усіх учасників ДТП встановлюються.
На місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини та територіального підрозділу поліції.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вирішується питання її правової кваліфікації.