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    На Львівщині вантажівка врізалася в магазин, є жертви

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    Поліція встановлює обставини ДТП, в якій загинули чотири людини&nbsp; - На Львівщині вантажівка врізалася в магазин, є жертви
    Поліція встановлює обставини ДТП, в якій загинули чотири людини 
    Фото: поліція Львівської області

    Водій вантажівки та ще дві жінки загинули на місці події, дівчинка-пішохід померла у лікарні

    Сьогодні вдень у місті Рудки, що у Львівській області, водій вантажного автомобіля виїхав на тротуар, а потім протаранив продуктовий магазин. Жертвами ДТП стали чотири людини. Про це повідомляє пресцентр поліції Львівської області.

    ДТП сталася близько 16:20 у місті Рудки Самбірського району Львівської області. За попередніми даними, водій сідельного тягача Renault не впорався з керуванням і виїхав на тротуар. Потім вантажівка збила електроопору і врізалася в продуктовий магазин.

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    На Львівщині вантажівка врізалася в магазин, є жертви
    На Львівщині вантажівка врізалася в магазин, є жертви
    На Львівщині вантажівка врізалася в магазин, є жертви
    На Львівщині вантажівка врізалася в магазин, є жертви

    Від тілесних ушкоджень, отриманих внаслідок ДТП, водій вантажівки та ще дві жінки загинули на місці події. Крім того, травми отримала неповнолітня дівчина-пішохід, яка була доставлена до лікарні. Незважаючи на зусилля медиків, потерпіла померла у медзакладі. Особи усіх учасників ДТП встановлюються.

    На місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини та територіального підрозділу поліції.

    Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вирішується питання її правової кваліфікації.

    Теги: ДТП Львівщина вантажівки водій розслідування магазин Renault
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    На Львівщині вантажівка врізалася в магазин, є жертви