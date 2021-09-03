У столиці велосипедист перекрив рух транспорту (відео)

Чоловікові на велосипеді не сподобалося маневри вантажівки

У Києві на проспекті Перемоги велосипедист перекрив рух транспорту. Відео інциденту зняв очевидець, повідомляє «Київ Оперативний».

Нетипова дорожня ситуація сталась зранку 3 вересня на проспекті Перемоги. Очевидець розповів, що велосипедист, який рухався смугою громадського транспорту, перекрив дорогу вантажівці, яка повертаючи направо, підрізала його.

Чоловікові на велосипеді не сподобалося маневри вантажівки, тож він перекрив вантажівці рух і разом з ним – усім тролейбусам. Розв’язувати суперечку довелося патрульним поліцейським.

Нагадаємо, 1 липня на проспекті Маяковського, 26 у Києві велосипедист потрапив під колеса тролейбуса.

До слова, 16 червня у Святошинському районі Києва перехожий у стані алкогольного сп'яніння змінив траєкторію руху по тротуару і у цей момент зіткнувся із велосипедистом, який рухався назустріч. Внаслідок падіння велосипедист, 1993 року народження, потрапив під колеса великогабаритного транспортного засобу та загинув на місці.

Також у червні велосипедисти влаштували лежачий протест під київською мерією.