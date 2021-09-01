  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві автомобіль збив підлітка на переході та втік (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Києві автомобіль збив підлітка на переході та втік (відео)
    Фото: скріншот відео

    Після того, як підлітка забрали, водій продовжив рух

    У Києві таксист на Chevrolet мчав по трамвайних коліях і збив школяра на пішохідному переході. З місця події він втік. Про це повідомляє Телграм-канал «Київ Оперативний».

    «Таксист на Chevrolet мчав по трамвайних коліях і збив школяра прямо на переході. До речі, як тільки потерпілого забрали – таксист продовжив свій шлях», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у Києві на переході автомобіль зніс пішохода. Подія сталась в Дарницькому районі столиці.

    До слова, у селі Бзів Київської області підліток на мотоциклі потрапив в смертельну ДТП.

    Теги: ДТП Київ діти автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві автомобіль збив підлітка на переході та втік (відео)