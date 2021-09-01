У Києві автомобіль збив підлітка на переході та втік (відео)

Після того, як підлітка забрали, водій продовжив рух

У Києві таксист на Chevrolet мчав по трамвайних коліях і збив школяра на пішохідному переході. З місця події він втік. Про це повідомляє Телграм-канал «Київ Оперативний».

«Таксист на Chevrolet мчав по трамвайних коліях і збив школяра прямо на переході. До речі, як тільки потерпілого забрали – таксист продовжив свій шлях», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві на переході автомобіль зніс пішохода. Подія сталась в Дарницькому районі столиці.

До слова, у селі Бзів Київської області підліток на мотоциклі потрапив в смертельну ДТП.