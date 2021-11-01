На Миколаївщині голову ОТГ викрили на хабарі за видачу документів

Чиновник вимагав гроші за документи, що підтверджують походження сільгосппродукції

Правоохоронці викрили на Миколаївщині голову однієї з окремих територіальних громад, який вимагав хабар у місцевого підприємця, повідомили в облуправлінні Національної поліції.

Кошти посадовець вимагав та отримав від громадянина за видачу документів, які підтверджують походження сільськогосподарської продукції.

«29 жовтня на підставі отриманих доказів голові ОТГ повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Нацполіції та слідчі обласної поліції, 20 тис. грн неправомірної вигоди підозрюваний отримав від місцевого фермера. За цю суму обіцяв безперешкодно видати документи про походження сільськогосподарської продукції», — йдеться в повідомленні.

У поліції нагадали, що за вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди передбачена кримінальна відповідальність – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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