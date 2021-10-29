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    Транспорт для вакцинованих. Поліція Києва повідомила, як ловитиме «зайців» без covid-документів

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    Скористатися транспортом з 1 листопада зможуть лише вакциновані або ті, хто перехворів на коронавірус чи мають при собі свіжий негативний тест - Транспорт для вакцинованих. Поліція Києва повідомила, як ловитиме «зайців» без covid-документів
    Скористатися транспортом з 1 листопада зможуть лише вакциновані або ті, хто перехворів на коронавірус чи мають при собі свіжий негативний тест
    фото: lutskrada.gov.ua

    Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень

    Із 1 листопада перевірку covid-документів, необхідних для проїзду в громадському транспорті Києва, здійснюватимуть рейдові групи правоохоронців. Ці перевірки будуть вибірковими, повідомила пресслужба поліції міста.

    Отже, вибіркову перевірку документів у наземному транспорті та метро проводитимуть рейдові групи. У разі відсутності відповідних документів у громадян складатимуться адмінпротоколи про порушення правил карантину, які потім направляються до суду для ухвалення рішення.

    Передбачений штраф – від 17 до 34 тисяч гривень. Розмір штрафу визначає суд. Водія ж можуть оштрафувати за те, що він набере переповнений салон пасажирів.

    У пресслужбі КМДА уточнили, що перевіряти документи перед входом в метро не будуть, щоб не створювати стовпотворіння. У підземці розмістять відповідні оголошення. У наземному транспорті перевіятимуть документи у салоні.

    Для безперешкодного проїзду в громадському транспорті діятиме жовтий (про одну дозу вакцини) і зелений (про повну вакцинацію) сертифікат, ПЛР-тест, чинний протягом 72 годин, тест на антиген або довідка про одужання (наразі на стадії тестування – ред.). Діти їздитимуть без обмежень.

    Нагадаємо, 28 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця запроваджує суворі обмеження з 1 листопада.

    Столичні депутати записали відеозвернення до киян про те, що вакцинація рятує життя.

    Також варто знати, як працюватимуть столичні заклади культури з 1 листопада.

    Тим часом після оголошення жорсткого карантину у столичних пунктах вакцинації величезні черги (фото).

    Раніше очільник МВС розповів, як поліція знаходить фейкові covid-сертифікати. Монастирський повідомив, що 90% випадків поширення підроблених covid-документів є звичайним шахрайством. Але є й випадки надання медиками «майже оригінальних» документів.

    Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочалися 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

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    Теги: Київ громадський транспорт метро документи штраф поліція карантин транспорт вакцинація
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    Транспорт для вакцинованих. Поліція Києва повідомила, як ловитиме «зайців» без covid-документів