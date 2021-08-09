У Черкасах затримали чиновника на хабарі в $40 тисяч

Чоловіка затримали в громадському місці харчування в Черкасах

Чиновник гарантував реалізацію державного майна з порушенням встановленої процедури торгів

У Черкаській області правоохоронці затримали одного з керівників державного підприємства за підозрою в отриманні великого хабара. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури одному з керівників державного підприємства області в дорожній галузі повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний за $40 тисяч пообіцяв керівнику приватного товариства вирішити питання з незаконною передачею в постійне користування цьому товариству майнового комплексу та земельної ділянки під ним, які перебувають у власності держпідприємства.

При цьому він гарантував реалізацію державного майна з порушенням встановленої процедури торгів.

Під час одержання частини неправомірної вигоди в розмірі $10 тисяч його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України. Також підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області за оперативного супроводу співробітників Головного управління СБУ в області.