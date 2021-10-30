Поліція виявила 10 осіб із підробленими Covid-сертифікатами в аеропорту «Бориспіль»
Підроблені сертифікати при перевірці виявили у іноземців
У міжнародному аеропорту «Бориспіль» виявили Covid-сертифікати із ознаками підробки у 10 осіб. Фейкові документи знайшли у іноземців. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.
«29 жовтня на території аеропорту «Бориспіль» у 10 осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки. Усі вони прилетіли до України з інших держав», – йдеться в повідомленні.
Вказано, що правоохоронці вже відкрили кримінальні провадження за ст. 358 ККУ щодо підробки, а також використання підроблених документів.
«За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію», –додають у повідомленні.
Раніше Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова попередила, щоб продавці і покупці підроблених ПЛР-тестів і Covid-сертифікатів не очікували від неї пощади.
До слова, затриманому розробнику фейкової «Дії» запропонували стажування в Міністерстві цифрової трансформації.
Також в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.
Нагадаємо, що міністерство внутрішніх справ повідомляло про 800 відкритих кримінальних справ за фактом підробки covid-сертифікатів.
Нещодавно в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у колишньої нардепки Надії Савченко та її сестри Віри сертифікати вакцинації проти Covid-19 із явними ознаками підробки.
Надія Савченко запевняє, що не підробляла і не купувала Covid-сертифікат.