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    Поліція виявила 10 осіб із підробленими Covid-сертифікатами в аеропорту «Бориспіль»

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    За підробку сертифікатів про проходження вакцинації порушники відповідатимуть згідно українських законів - Поліція виявила 10 осіб із підробленими Covid-сертифікатами в аеропорту «Бориспіль»
    За підробку сертифікатів про проходження вакцинації порушники відповідатимуть згідно українських законів
    фото: Національна поліція

    Підроблені сертифікати при перевірці виявили у іноземців

    У міжнародному аеропорту «Бориспіль» виявили Covid-сертифікати із ознаками підробки у 10 осіб. Фейкові документи знайшли у іноземців. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

    «29 жовтня на території аеропорту «Бориспіль» у 10 осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки. Усі вони прилетіли до України з інших держав», – йдеться в повідомленні.

    Вказано, що правоохоронці вже відкрили кримінальні провадження за ст. 358 ККУ щодо підробки, а також використання підроблених документів.

    «За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію», –додають у повідомленні.

    Раніше Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова попередила, щоб продавці і покупці підроблених ПЛР-тестів і Covid-сертифікатів не очікували від неї пощади.

    До слова, затриманому розробнику фейкової «Дії» запропонували стажування в Міністерстві цифрової трансформації.

    Також в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

    Нагадаємо, що міністерство внутрішніх справ повідомляло про 800 відкритих кримінальних справ за фактом підробки covid-сертифікатів.

    Нещодавно в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у колишньої нардепки Надії Савченко та її сестри Віри сертифікати вакцинації проти Covid-19 із явними ознаками підробки.

    Надія Савченко запевняє, що не підробляла і не купувала Covid-сертифікат.

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    Теги: Київ Аеропорт Бориспіль документи поліція вакцинація коронавірус
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    Поліція виявила 10 осіб із підробленими Covid-сертифікатами в аеропорту «Бориспіль»