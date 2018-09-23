На Миколаївщині поліція та фермери з переслідуванням затримали групу підпалювачів



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Перекинуте авто підпалювачів

На Миколаївщині молодики кинули в дім фермера «коктейлі Молотова», щоб домогтися від нього «данини»

Близько першої години ночі 22 вересня у с. Актове Вознесенського району на Миколаївщині зловмисники, маючи намір підпалити будинок 50-річного підприємця, кинули у його двір чотири «коктейлі Молотова». Про це інформує поліція регіону.

У результаті підпалу виникла пожежа, загорілась тротуарна плитка та почав палати паркан. У цей час в оселі перебував сам господар, його дружина та товариш. Поки жінка намагалась загасити полум’я, чоловіки почали переслідування автомобіля зі злочинцями.

Під час погоні домовласник зателефонував до поліції та покликав на допомогу місцевих фермерів з Братського та Вознесенського районів. Згуртовані громадяни та правоохоронці перекрили усі можливі шляхи втечі підпалювачів. Після тривалого переслідування, вже у Братському районі, зловмисники, опинившись у глухому куті, не впорались із керуванням та перекинулись на автомобілі Chery. Завдяки діям фермерів та заходам поліцейських усіх чотирьох втікачів вдалось затримати.

«Зловмисники діяли зухвало та, з їхніх слів, мали на меті залякати фермера і змусити його платити «данину». Для цього вони скоїли підпал домоволодіння потерпілого. При цьому зловмисники проігнорували факт, що у будинку перебували люди, які могли загинути, якби вчасно не помітили пожежу», - сказано у повідомленні.

Зараз поліцейські ретельно обстежують увесь шлях втечі злочинців, який охоплює три райони: Вознесенський, Арбузинський та Братський. Правоохоронці ведуть пошуки ймовірно викинутих дорогою речових доказів.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 2 ст. 15, а також за пп. 1, 5 і 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - як замах на умисне вбивство кількох людей, вчинений за попередньою змовою групою осіб, способом, небезпечним для життя багатьох громадян. Санкція статті передбачає покарання від позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років аж до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування, під час якого встановлюватимуться усі обставини події, а також перевірятиметься причетність затриманих до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень на території Миколаївської області відносно інших фермерів.

На даний момент усі четверо мешканців Вознесенського району, віком від 18-ти до 55-ти років, затримані у порядку ст. 208 КПК України. Найближчим часом судом їм обиратиметься міра запобіжного заходу.

Раніше на Кіровоградщині працівники поліції припинили спробу рейдерського захоплення полів одного з агропідприємств.

Перед цим в селищі Занки Зміївського району Харківської області невідомі в балаклавах намагалися проникнути на територію місцевого елеватора.

За даними поліції, в результаті сутички поранення отримали 7 осіб, серед яких шестеро чоловіків та один працівник поліції.