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    На Миколаївщині за вимагання хабаря затримали слідчу Нацполіції

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    34-річна начальниця слідчого відділу оцінила свої &laquo;послуги&raquo; у 25 тисяч гривень - На Миколаївщині за вимагання хабаря затримали слідчу Нацполіції

    34-річна начальниця слідчого відділу оцінила свої «послуги» у 25 тисяч гривень

    Фото: Наполіція

    Співробітниця поліції вимагала з місцевої мешканки гроші за прийняття рішення про закриття кримінального провадження

    У Миколаївській області слідча вимагала гроші за непритягнення жінки до кримінальної відповідальності. Про це повідомила пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

    Зазначається, що співробітниця поліції вимагала з місцевої мешканки гроші за прийняття рішення про закриття кримінального провадження, розпочатого за статтею про наркоторгівлю. 34-річна начальниця слідчого відділу оцінила свої «послуги» у 25 тисяч гривень.

    За грошима співробітниця поліції відправила посередника. Речовий доказ в отриманні хабаря вилучено. У поліцейському управлінні проведений обшук.

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    Тепер призначено службове розслідування. Вирішується питання про звільнення підозрюваної зі служби в поліції, а керівництво райуправління відсторонено від виконання своїх обов'язків.

    До слова, у Києві на хабарі затримано посадовця міграційної служби.

    Теги: Національна поліція України обшук кримінал корупція в Україні хабар Миколаївщина
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