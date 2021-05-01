На Миколаївщині за вимагання хабаря затримали слідчу Нацполіції

34-річна начальниця слідчого відділу оцінила свої «послуги» у 25 тисяч гривень

Співробітниця поліції вимагала з місцевої мешканки гроші за прийняття рішення про закриття кримінального провадження

У Миколаївській області слідча вимагала гроші за непритягнення жінки до кримінальної відповідальності. Про це повідомила пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Зазначається, що співробітниця поліції вимагала з місцевої мешканки гроші за прийняття рішення про закриття кримінального провадження, розпочатого за статтею про наркоторгівлю. 34-річна начальниця слідчого відділу оцінила свої «послуги» у 25 тисяч гривень.

За грошима співробітниця поліції відправила посередника. Речовий доказ в отриманні хабаря вилучено. У поліцейському управлінні проведений обшук.

Тепер призначено службове розслідування. Вирішується питання про звільнення підозрюваної зі служби в поліції, а керівництво райуправління відсторонено від виконання своїх обов'язків.

До слова, у Києві на хабарі затримано посадовця міграційної служби.