На Миколаївщині за вимагання хабаря затримали слідчу Нацполіції
34-річна начальниця слідчого відділу оцінила свої «послуги» у 25 тисяч гривень
Співробітниця поліції вимагала з місцевої мешканки гроші за прийняття рішення про закриття кримінального провадження
У Миколаївській області слідча вимагала гроші за непритягнення жінки до кримінальної відповідальності. Про це повідомила пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.
Зазначається, що співробітниця поліції вимагала з місцевої мешканки гроші за прийняття рішення про закриття кримінального провадження, розпочатого за статтею про наркоторгівлю. 34-річна начальниця слідчого відділу оцінила свої «послуги» у 25 тисяч гривень.
За грошима співробітниця поліції відправила посередника. Речовий доказ в отриманні хабаря вилучено. У поліцейському управлінні проведений обшук.
Тепер призначено службове розслідування. Вирішується питання про звільнення підозрюваної зі служби в поліції, а керівництво райуправління відсторонено від виконання своїх обов'язків.
До слова, у Києві на хабарі затримано посадовця міграційної служби.