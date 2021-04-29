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    Директор будинку для літніх людей вимагав у дідуся $5 тис. (фото)

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    Посадовця затримали одразу після одержання $5 тис. неправомірної вигоди - Директор будинку для літніх людей вимагав у дідуся $5 тис. (фото)
    Посадовця затримали одразу після одержання $5 тис. неправомірної вигоди
    Фото: Київська міська прокуратура

    Правоохоронці встановлюють коло осіб, які можуть бути причетними до вимагання та одержання хабара

    Столичні правоохоронці на одержанні неправомірної вигоди затримали керівника соціально-медичної установи для постійного проживання громадян похилого віку. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, посадовець вимагав та одержав від громадянина похилого віку неправомірну вигоду за надання можливості постійно проживати у соціально-медичній установі з повним забезпеченням та безперешкодне проходження відповідної комісії.

    28 квітня посадовця затримали одразу після одержання $5 тис. неправомірної вигоди. Під час затримання зловмисник намагався позбутися вказаних грошових коштів.

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    Директор будинку для літніх людей вимагав у дідуся $5 тис. (фото)
    Директор будинку для літніх людей вимагав у дідуся $5 тис. (фото)
    Директор будинку для літніх людей вимагав у дідуся $5 тис. (фото)

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання йому запобіжного заходу.

    За місцем роботи затриманого та у Державній установі тривають обшуки. Наразі встановлюється коло осіб, які можуть бути причетними до вимагання та одержання неправомірної вигоди.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал корупція в Україні хабар
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