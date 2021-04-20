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    $9 тис. за легалізацію іноземців. У Києві на хабарі затримано посадовця міграційної служби

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    Чиновника затримали під час передачі чергового траншу у розмірі $3 тис.&nbsp; - $9 тис. за легалізацію іноземців. У Києві на хабарі затримано посадовця міграційної служби
    Чиновника затримали під час передачі чергового траншу у розмірі $3 тис. 
    Фото: ДБР

    Посадовець вимагав гроші за безперешкодне оформлення посвідок на постійне проживання в Україні трьом громадянкам Лівану

    Правоохоронці викрили та затримали начальника відділу Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві на одержанні неправомірної вигоди від громадянина Республіки Ірак. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    За даними слідства, посадовець, зловживаючи службовим становищем, вимагав грошові кошти у розмірі $9 тис. за безперешкодне оформлення посвідок на постійне проживання в Україні трьом громадянкам Ліванської Республіки.

    У ході досудового розслідування правоохоронцями задокументовано декілька фактів отримання посадовцем неправомірної вигоди. Під час передачі чергового траншу у розмірі $3 тис. чиновника затримали «на гарячому».

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    $9 тис. за легалізацію іноземців. У Києві на хабарі затримано посадовця міграційної служби
    $9 тис. за легалізацію іноземців. У Києві на хабарі затримано посадовця міграційної служби
    $9 тис. за легалізацію іноземців. У Києві на хабарі затримано посадовця міграційної служби
    $9 тис. за легалізацію іноземців. У Києві на хабарі затримано посадовця міграційної служби

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення останньому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

    Слідчі дії тривають.

    Корупційне правопорушення викрито прокурорами за сприяння керівництва Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань за оперативного супроводження СБУ.

    Теги: прокуратура Київ кримінал корупція в Україні хабар іноземці Державне бюро розслідувань Державна міграційна служба
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