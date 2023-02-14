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На митниці виявлено велику партію російських запчастин

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На митниці виявлено велику партію російських запчастин
ДБР

Товар на майже 2,5 млн грн передадуть ЗСУ

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння співробітників Чернівецької митниці виявили вантажівку із російськими автозапчастинами. Товар намагалися завезти до України для продажу. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

Запчастини до автомобілів ВАЗ російського виробництва намагалися провезти під виглядом товарів із Китаю. Зокрема, правоохоронці виявили 800 коробок із радіаторами, карбюраторами, бензонасосами, патрубками, ковпачками, гайками, ручками до дверей тощо.

Згідно із документацією вартість вказаного товару складає майже 2,5 млн грн.

Працівниками митниці буде складено адміністративний протокол за порушення митних правил згідно зі ст. 483 Митного кодексу України. Винуватцям загрожує штраф у розмірі 100% вартості товарів. Весь товар вилучений. Він буде переданий Чернівецькій обласній військовій адміністрації, яка, надалі, має передати автозапчастини на потреби Збройних сил України.

Раніше повідомлялося що Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань ліквідували нову корупційну схему на Житомирській митниці. За матеріалами правоохоронців підозру отримали п’ять головних інспекторів митного посту, що становить майже половину митників, які працювали на зміні.

Також на Одеській митниці ДБР виявило сотні прихованих від розмитнення контейнерів.

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Теги: митниця Чернівці ЗСУ

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