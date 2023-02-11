Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Чергова злочинна схема на митниці: дорогоцінні метали вивозилися з України в мікросхемах

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чергова злочинна схема на митниці: дорогоцінні метали вивозилися з України в мікросхемах
За клопотанням ДБР суд арештував вантаж
фото: dbr.gov.ua

ДБР продовжує викривати злочинні схеми на митниці, які завдають мільйонних збитків держбюджету

Працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну схему вивезення з України дорогоцінних та кольорових металів, яку спільно з посадовцями Волинської митниці налагодили представники приватної київської компанії. Про це йдеться на сайті відомства.

У двох вантажівках з причепами зловмисники намагалися вивезти за межі країни понад 45,5 тонн брухту, який містить кольорові та дорогоцінні метали. Оскільки такий експорт заборонений законом, вантаж оформили як латунний шлак. Насправді ж у вантажівках були цілі та подрібнені мікросхеми, у складі яких є платина, золото, кольорові метали. Отримувач – німецьке підприємство.

Чергова злочинна схема на митниці: дорогоцінні метали вивозилися з України в мікросхемах фото 1

За попередніми підрахунками, вартість сировини, яку намагалися незаконно вивезти з України складає понад 200 тисяч доларів США. За клопотанням ДБР суд арештував вантаж, а також обидва транспортні засоби, в яких перевозили контрабанду, вартість яких складає майже 150 тисяч доларів.

Чергова злочинна схема на митниці: дорогоцінні метали вивозилися з України в мікросхемах фото 2

Триває розслідування за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 6 років.

Також призначено низку експертиз.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

Раніше Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань ліквідували нову корупційну схему на Житомирській митниці.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань підтвердило затримання одного із керівників митного поста «Чорноморськ-порт» на вимаганні хабаря за експорт зерна.

Крім того, повідомлялося, що посадовців Чернівецької та Одеської митниць викрито на масштабній корупції.

Також на Одеській митниці ДБР виявило сотні прихованих від розмитнення контейнерів.

Читайте також: Обшуки по всіх митницях України: розпочалася масштабна спецоперація
Теги: прокуратура експорт розслідування золото дорогоцінні метали

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київська митниця потрапила у скандал зі спаленням техніки Apple: подробиці
Київська митниця потрапила у скандал зі спаленням техніки Apple: подробиці
4 серпня, 2022, 11:19
Митники затримали 330-грамову брилу бурштину
Київська митниця розповіла про топ-10 затримань у 2022 році (фото)
9 сiчня, 11:25
Детальнішу інформацію правоохоронці повідомлять після обшуків
Обшуки по всіх митницях України: розпочалася масштабна спецоперація (фото)
Вчора, 09:10

Кримінал

Чергова злочинна схема на митниці: дорогоцінні метали вивозилися з України в мікросхемах
Чергова злочинна схема на митниці: дорогоцінні метали вивозилися з України в мікросхемах
Суд відправив за грати директора фірм Оксани Марченко
Суд відправив за грати директора фірм Оксани Марченко
СБУ оголосила підозру головному путінському слідчому
СБУ оголосила підозру головному путінському слідчому
Правоохоронці прийшли з обшуками до екснардепа Котвіцького – ЗМІ
Правоохоронці прийшли з обшуками до екснардепа Котвіцького – ЗМІ
Депутат з ОПЗЖ отримав підозру в держзраді
Депутат з ОПЗЖ отримав підозру в держзраді
Скандальна Монтян отримала підозру
Скандальна Монтян отримала підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Розгром окупантів під Вугледаром. ISW дав Росії сумний прогноз
22K
Ситуація на фронті. Чи довго чекати Перемоги?
20K
Генштаб повідомив подробиці масованого обстрілу України
19K
Кремль готує росіян до поразки у війні
16K
Мешканці столиці помітили балкон в кольорах російського прапору
13K
Після розгрому під Вугледаром Росія знову вимагає переговорів

Новини

Тільки 9% зі світових компаній покинули ринок Росії – Подоляк
Сьогодні, 20:15
Укрзалізниця запустить експрес для закоханих у столиці
Сьогодні, 18:51
ЗСУ збили російський штурмовик в районі Бахмута (відео)
Сьогодні, 18:34
Кіт обіймає собаку. Зворушливі кадри після землетрусу в Туреччині
Сьогодні, 18:18
Правоохоронці впіймали зрадника, який у деокупованому селі Луганщини допомагав росіянам
Сьогодні, 12:21
Ексгенпрокурор Юрій Луценко отримав звання капітана ЗСУ
Сьогодні, 11:42

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту