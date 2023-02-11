Чергова злочинна схема на митниці: дорогоцінні метали вивозилися з України в мікросхемах

ДБР продовжує викривати злочинні схеми на митниці, які завдають мільйонних збитків держбюджету

Працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну схему вивезення з України дорогоцінних та кольорових металів, яку спільно з посадовцями Волинської митниці налагодили представники приватної київської компанії. Про це йдеться на сайті відомства.

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У двох вантажівках з причепами зловмисники намагалися вивезти за межі країни понад 45,5 тонн брухту, який містить кольорові та дорогоцінні метали. Оскільки такий експорт заборонений законом, вантаж оформили як латунний шлак. Насправді ж у вантажівках були цілі та подрібнені мікросхеми, у складі яких є платина, золото, кольорові метали. Отримувач – німецьке підприємство.

За попередніми підрахунками, вартість сировини, яку намагалися незаконно вивезти з України складає понад 200 тисяч доларів США. За клопотанням ДБР суд арештував вантаж, а також обидва транспортні засоби, в яких перевозили контрабанду, вартість яких складає майже 150 тисяч доларів.

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Триває розслідування за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 6 років.

Також призначено низку експертиз.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

Раніше Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань ліквідували нову корупційну схему на Житомирській митниці.

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Нагадаємо, Державне бюро розслідувань підтвердило затримання одного із керівників митного поста «Чорноморськ-порт» на вимаганні хабаря за експорт зерна.

Крім того, повідомлялося, що посадовців Чернівецької та Одеської митниць викрито на масштабній корупції.

Також на Одеській митниці ДБР виявило сотні прихованих від розмитнення контейнерів.