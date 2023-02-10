Підозру отримала майже половина інспекторів: викрито зловживання на Житомирській митниці

Митники, зловживаючи службовим становищем, «не помічали» порушень та не здійснювали належну перевірку поданих до розмитнення документів

Протиправна діяльність чиновників призвела до збитків державі щонайменше на 3,5 млн грн

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань ліквідували нову корупційну схему на Житомирській митниці. За матеріалами правоохоронців підозру отримали п’ять головних інспекторів митного посту, що становить майже половину митників, які працювали на зміні. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Як свідчать матеріали розслідування, протиправна діяльність чиновників призвела до збитків державі щонайменше на 3,5 млн грн. За даними слідства, посадовці займалися махінаціями при митному оформленні вантажних автомобілів. Зокрема, вони занижували розмір платежів під час розмитнення автівок, які імпортували з ЄС. «Схема» працювала завдяки комерційній фірмі, що займається імпортом.

Ця фірма надавала митникам підроблені іноземні технічні паспорти з виправленими датами виробництва та першої реєстрації вантажівок. Через такі маніпуляції автомобілі «молодшали», а обов’язкові митні платежі до держбюджету кардинально зменшувалися.

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Митники, зловживаючи службовим становищем, «не помічали» цих порушень та не здійснювали належну перевірку поданих до розмитнення документів. У ході досудового розслідування задокументовано ввезення та оформлення в режимі «імпорт», а потім продаж доброчесним покупцям більше ніж двох десятків вантажних автомобілів.

Правоохоронці продовжують перевіряти причетність інших службових осіб митниці до корупційної схеми і проводять відповідні слідчі дії на митному посту, який фігурує у злочинній схемі. Вилучаються документація та електронні носії інформації, що можуть містити докази протиправної діяльності.

Наразі 5 головним інспекторам митного посту «Житомир Центральний» повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань підтвердило затримання одного із керівників митного поста «Чорноморськ-порт» на вимаганні хабаря за експорт зерна.

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Раніше повідомлялося, що посадовців Чернівецької та Одеської митниць викрито на масштабній корупції.

Також на Одеській митниці ДБР виявило сотні прихованих від розмитнення контейнерів.