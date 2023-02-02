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На Одеській митниці ДБР виявило сотні прихованих від розмитнення контейнерів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Одеській митниці ДБР виявило сотні прихованих від розмитнення контейнерів
ДБР

«Ревізія» на Одеській митниці триває

Працівники Державного бюро розслідувань в чіткій координації з Офісом генерального прокурора виявили на Одеській митниці 247 прихованих від розмитнення контейнерів. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

«Працівники ДБР в чіткій координації з Офісом генерального прокурора продовжують ефективну та комплексну протидію зловживанням на митниці. Зокрема, на Одеській митниці триває результативна «ревізія» прихованих від розмитнення контейнерів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 жовтня працівники ДБР виявили на Одеській митниці 133 контейнери з товарами, термін розмитнення яких сплив. Впродовж тривалого часу посадовці митниці не вжили жодних заходів щодо передачі виявленого товару уповноваженим органам для їх реалізації та направлення коштів у дохід держави. Ймовірно, йдеться про схему ухиляння від сплати податків, що призводить до втрати бюджетом значних коштів.

Під час обшуків на території контейнерних терміналів, слідчі ДБР знайшли гелікоптер, елітні автомобілі, техніку, величезні партії взуття, у тому числі брендового, будівельні матеріали та устаткування. Вартість товару складала щонайменше 1,5 млрд гривень.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки викрила на системній корупції високопосадовця з управлінь Одеської обласної військової адміністрації. 

До слова, Кабмін вчора звільнив керівний склад митниці.

Теги: ДБР Одеса митниця

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