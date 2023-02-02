На Одеській митниці ДБР виявило сотні прихованих від розмитнення контейнерів

«Ревізія» на Одеській митниці триває

Працівники Державного бюро розслідувань в чіткій координації з Офісом генерального прокурора виявили на Одеській митниці 247 прихованих від розмитнення контейнерів. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

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«Працівники ДБР в чіткій координації з Офісом генерального прокурора продовжують ефективну та комплексну протидію зловживанням на митниці. Зокрема, на Одеській митниці триває результативна «ревізія» прихованих від розмитнення контейнерів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 жовтня працівники ДБР виявили на Одеській митниці 133 контейнери з товарами, термін розмитнення яких сплив. Впродовж тривалого часу посадовці митниці не вжили жодних заходів щодо передачі виявленого товару уповноваженим органам для їх реалізації та направлення коштів у дохід держави. Ймовірно, йдеться про схему ухиляння від сплати податків, що призводить до втрати бюджетом значних коштів.

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Під час обшуків на території контейнерних терміналів, слідчі ДБР знайшли гелікоптер, елітні автомобілі, техніку, величезні партії взуття, у тому числі брендового, будівельні матеріали та устаткування. Вартість товару складала щонайменше 1,5 млрд гривень.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки викрила на системній корупції високопосадовця з управлінь Одеської обласної військової адміністрації.

До слова, Кабмін вчора звільнив керівний склад митниці.