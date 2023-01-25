На окупованих територіях Росія планує створити 24 виправні колонії

Концентрація виправних закладів на Донеччині перевищуватиме показники регіонів навіть у самій РФ

Уряд Росії доручив федеральній службі виконання покарань (ФСВП) створити на окупованих територіях України 24 виправні колонії. Про відповідне розпорядження, датоване 23 січня 2023 року, опублікували на порталі правової інформації.

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Йдеться про 12 закладів на території так званої ДНР, 7 закладів на території так званої ЛНР; 3 колонії у Херсонській області, 2 — у Запорізькій.

Також, за планом уряду Росії, на окупованих територіях будуть створені три лікувальні виправні установи, три виправні центри, одна колонія-поселення.

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Фінансування нових закладів документом пропонується здійснювати в межах бюджетних асигнувань, які вже були виділені на діяльність ФСВП. Тобто без додаткового спрямування коштів державної казни. Реєстрація закладів має бути здійснена в трьохмісячний строк.

За даними ФСВП на кінець 2022 року, які дослідило видання «Медуза», в Росії діяли 626 виправних колоній. В середньому це по сім колоній на один регіон.

Раніше повідомлялося про те, що російський оборонний виробничий сектор, вірогідно, вдається до використання праці ув'язнених. Такі висновки містились у січневому зведенні міністерства оборони Великої Британії із посиланням на власну розвідку.

«Ув'язнені являють собою унікальний людський ресурс, який російські лідери можуть використовувати для підтримки «спеціальної військової операції», тоді як охочих добровольців не вистачає, як і раніше», – йдеться у документі.

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Британська розвідка також акцентує на тому, що не взираючи на давні традиції тюремної праці, Росія лише у 2017 році відновила примусову працю як вид кримінального покарання.