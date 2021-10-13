На Полтавщині вагітна жінка звинуватила полісменів у зґвалтуванні

ДБР розпочало кримінальне провадження, Нацполіція проводить службове розслідування

У Полтавській області двоє чоловіків зґвалтували вагітну жінку. Один з них, імовірно, є правоохоронцем.

Як повідомили в пресслужбі обласної поліції, вчора було отримано повідомлення від мешканки Лубенського району про зґвалтування. Один з імовірних злочинців, за її словами, – 30-річний місцевий дільничний офіцер поліції. З 30 вересня він нібито перебував на лікарняному.

«Слідчі територіального управління ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Своєю чергою, всі зібрані під час службового розслідування матеріали співробітники Департаменту головної інспекції невідкладно передадуть до органу досудового розслідування», – йдеться у повідомленні.

Деталі інциденту розповів у своєму Телеграм-каналі колишній нардеп Ігор Мосійчук. Він уточнив, що трагедія сталася в ніч на 12 жовтня в селі Чавельча. Другим зловмисником, за його даними, є колишній правоохоронець. Вони нібито вибили двері й увірвалися до оселі потерпілої – матері-одиначки, вагітної другою дитиною, і зґвалтували її.

«Наразі Сніжана госпіталізована з кровотечею до лікарні, а два виродки в формі поліції бігають селом та районом пропонують грубі гроші, аби зам’яти цю справу та не сісти на довгий термін!», – написав ексдепутат.

Варто нагадати про інші моторошні випадки зґвалтування поліцейськими: