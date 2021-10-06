Російські правозахисники оприлюднили шокуючий «секретний архів спецслужб», де тюремники ґвалтують ув’язнених

Співробітники Федеральної служби виконання покарань брали участь у тортурах над ув'язненими

Представники правозахисного російського проєкту Gulagu.net отримали та вивезли з Росії секретний відеоархів спецслужб, в якому є відеозаписи катувань та зґвалтувань засуджених, які перебувають у місцях ув'язнення. Про це повідомляє сам ресурс та його засновник Володимир Осєчкін. Обережно, за посиланням сцени жорстокості та насилля.

Він розповів, що архів правозахисникам «злив» програміст, який протягом п'яти років, під час свого ув’язнення, мав доступ до комп’ютерів Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) у Саратові. За словами Осєчкіна, програміста самого били й катували, а потім вирішили використовувати як спеціаліста. Осєчкін назвав цей злив «найбільш великим та гучним провалом російських спецслужб».

Працівники Gulagu.net отримали понад 40 Гб відеозасобів об’єктивного контролю, документів і фото, які доводять, що в установах ФСВП діють «зондеркоманди негласних агентів ФСБ та ФСВП, які за вказівками своїх кураторів катують та гвалтують ув’язнених і знімають це на видані їм відеорегістратори».

Наприклад, один з потерпілих Андрій Шварц, пише «Медиазона», відбував покарання в колонії, в якій інші ув’язнені вимагали від нього 50 тисяч рублів. Після кількох побиттів Шварц попросив свою маму переказати зловмисникам гроші, що вона й зробила. Шварц не писав скарги, оскільки боявся наслідків, однак розповів про інцидент начальнику відділу безпеки колонії.

Згодом Шварца перевели в інше місце утримання. Там до нього в палату прийшли 4 ув’язнених, які фігурують у ще кількох випадках насилля над ув’язненими, – вони систематично влаштовували тортури й вільно почували себе в установі, навіть обговорюючи свої протизаконні дії. Ці четверо ув’язнених спершу обвинуватили Шварца, що він планує бунт, а потім, познущавшись, зґвалтували його дерев’яною палицею. Потім Шварц дізнався, що це було помстою за те, що він розповів про вимагання грошей. І це лише один випадок з багатьох, акцентують правозахисники.

Правозахисники також стверджують, що керівництво установ, які мають доглядати в’язнів, знають про такі випадки та самі з ними пов’язані.

«У нас низка файлів службового відеоархіву ФСВП, знятого на службові відеореєстратори в період 2018-2020 років, які вказують на те, що оперативники ФСВП, які зобов’язані виявляти й припиняти злочини, насправді доручали своїй агентурі з-поміж завербованих ув’язнених катувати й гвалтувати слідчо-арештованих, підсудних та засуджених, а також знімати ці тортури на відеореєстратори з метою збору компромату й подальшого шантажу потерпілих від тортур й під загрозою дискредитації й переводу в касту принижених (т.з. опущених) змушували сотні людей до співпраці, підписання контрактів про роботу стукача в камері, співпраці зі слідством й підписання підготовлених слідчим свідчень, зручних для замовників», – сказав Осєчкін.

До слова, напередодні президент Сербії назвав Путіна «царетворцем».

Також нагадаємо, що слідом за французькими виноробами під дудку Путіна станцював Цукерберг.