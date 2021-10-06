Киянин, погрожуючи ножем і пістолетом, зґвалтував свою доньку

Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі

Столичні правоохоронці повідомили про підозру 38-річному мешканцю Києва, який зґвалтував неповнолітню доньку (ч. 3 ст. 152 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У вівторок, 5 жовтня, суд за клопотанням прокурора обрав чоловіку безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно з матеріалами слідства, 2 жовтня 2021 року підозрюваний запросив до себе додому 14-річну доньку для перегляду кінофільмів (подружжя розлучено, мешкають окремо). Перебуваючи у квартирі, чоловік, демонструючи та погрожуючи застосувати предмети, зовні схожі на ніж та пістолет, примусив неповнолітню доньку вступити з ним у статеві відносини, таким чином зґвалтував її.

За такий злочин чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється Дарницьким управлінням поліції в Києві.

Як повідомлялося, в Києві чоловіка, який п'ять років розбещував і ґвалтував дочку співмешканки, взяли під варту. Наразі дівчинці 14 років. Слідством встановлено, що чоловік, проживаючи разом із матір’ю малолітньої дівчинки протягом 2016–2021 років, вчиняв розпусні дії щодо неї та надалі систематично вступав із нею в статевий зв'язок

Нагадаємо, львівська дизайнерка Надія Кушнір поскаржилася, що її ледь не зґвалтували у потязі.

До слова, у Києві на дівчинку напав педофіл в дитячій поліклініці.