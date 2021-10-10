«Укрзалізниця» виплатить компенсацію жінці, яку побили в потязі влітку 2020 року

Анастасія Лугова отримає 100 тис. грн моральної компенсації від компанії, рішенням вона не задоволена

За рішенням суду «Укрзалізниця» зобов’язана виплатити 100 тис. грн моральної компенсації Анастасії Луговій, яку влітку 2020 року побив і ледь не зґвалтував п’яний пасажир у потязі «Маріуполь – Київ». Жінка рішенням незадоволена. Про це Анастасія Лугова розповіла в етері «Сніданку з 1+1».

Тепер, за рішенням суду, «Укрзалізниця» зобов’язана виплатити 100 тис. грн моральної компенсації постраждалій.

Однак Анастасія Лугова такою ухвалою суду незадоволена, адже просила компенсацію в розмірі 500 тис. грн за двох: за себе та маленького сина, який був свідком нападу.

Жінка розповіла, що досі проходить лікування. Зокрема, відвідує остеопата, оскільки від удару порушилися хребці на шиї, досі є ґулі на чолі.

«Крім того, треба ставити брекети. Це з часом зроблю, адже це вимагає грошей. Звичайно, також працюю з психологами», – розповіла Анастасія Лугова.

Як повідомлялося раніше, у поїзді Маріуполь-Київ в п’ятницю, 31 липня, невідомий чоловік вночі напав на жінку з дитиною і жорстоко відлупцював. Побитій жінці вдалось уникнути зґвалтування.

Нападником виявився уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович 1975 року народження, який був тричі судимий (за викрадення автомобіля, за хуліганство та за крадіжку).

Згодом пасажирка «Укрзалізниці» Анастасія Лугова, яку жорстоко побили в поїзді Маріуполь-Київ і намагалися зґвалтувати, розповіла деталі нападу.

Після нападу «Укрзалізниця» попросила поліцію супроводжувати поїзди. До відома, раніше в кожному потязі їздили патрульні, а злочинами займалася лінійна міліція. У 2015 році підрозділ ліквідували. У МВС тоді пояснювали — у слідчих зовсім мало роботи і лише по три справи на місяць.

1 серпня суд відправив за ґрати рецидивіста, який намагався зґвалтувати жінку у поїзді «Маріуполь-Київ».