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На Полтавщині зіткнулися 10 автомобілів (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Полтавщині зіткнулися 10 автомобілів (фото, відео)
фото з соцмереж

Причиною аварії попередньо став туман

У Полтавській області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Obozrevatel з посиланням на Нацполіцію.

На трасі М03 Київ – Харків через сильний туман зіткнулися 10 автомобілів.

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Попередньо минулося без постраждалих.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом сталася ДТП за участю вантажівки «Нової пошти».

А 30 жовтня 2023 року у Тернопільській області сталася смертельна ДТП. Водій Infiniti FX35 виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у Peugeot 406. Чоловік, що перебував за кермом Peugeot 406, загинув на місці. Також в ДТП постраждала 4-річна дівчинка. 

Теги: Полтавщина ДТП

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