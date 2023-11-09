Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Смертельна ДТП за участю нардепа. Суд обрав запобіжний захід Ніколаєнку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Смертельна ДТП за участю нардепа. Суд обрав запобіжний захід Ніколаєнку
3 листопада Ніколаєнко за кермом автомобіля Mercedes-Benz GLE на Житомирщині збив на смерть 18-річну дівчину
фото з відкритих джерел

Підтримати Ніколаєнка на засідання прийшли близько 20 народних депутатів

Сьогодні, 9 листопада, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату від «Батьківщини» Андрію Ніколаєнку. Про це повідомляє «Суспільне».

Нардепа, який збив насмерть дівчину, суд зобов'язав здати паспорт та носити електронний браслет. Прокурор вимагав обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Зазначається, що прокурор долучив до справи результати технічної експертизи. Відповідно до неї, швидкість авто під час руху становила від 141 до 153 км на годину. Також до матеріалів справи прокурор долучив відео з трьох камер відеоспостереження.

Згідно з повідомленням, адвокати, зокрема долучили лист від командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського, який «висловив бажання обрати Андрію Ніколаєнку інший запобіжний захід».

Разом із листом від Сирського, судді подали лист від командувача сил територіальної оборони ЗСУ Анатолія Баргилевича.

Зазначається, що підтримати Ніколаєнка на засідання прийшли близько 20 народних депутатів. Нардеп від «Батьківщини» Валентин Наливайченко висловив бажання взяти Ніколаєнка на поруки.

Нагадаємо, 3 листопада стало відомо, що у Житомирській області народний депутат за кермом машини Mercedes-Benz GLE наїхав на дівчину, вона загинула. Смертельна аварія трапилася у той момент, коли політик рухався у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі траси.

ЗМІ дізналися, що жертвою ДТП стала 18-річна Вікторія Назарова. Як свідчили фото, дівчина, ймовірно, намагалась перетнути проїжджу частину у невстановленому місці, де рух автомобілів найшвидший.

Теги: ДТП депутат аварія Валентин Наливайченко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Машиніст повернув не туди, тож потяг прибув до міста Марн-ла-Валле-Шессі у Франції, де розташований відомий парк розваг
«Бродячий цирк»: як депутати Європарламенту опинилися в Діснейленді
17 жовтня, 10:36
Філія РПЦ ФСБ у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі
Екснардеп: Московська церква та ФСБ просто зараз проводять диверсію у Києві
16 жовтня, 14:17
Василь Крулько урочисто перерізав стрічку на відкритті приватного готельно-ресторанного комплексу Apartel Uzhhorod
Рідня соратника Тимошенко має таємний бізнес. Розслідування
12 жовтня, 21:48
Законопроєкт №10037 повторно відправлено на друге читання
Вилучення військового податку із місцевих бюджетів: Рада провалила голосування
17 жовтня, 12:46
На Рівненщині поліцейська на смерть збила жінку на переході (фото)
На Рівненщині поліцейська на смерть збила жінку на переході (фото)
23 жовтня, 12:54
Через дев'ять днів після ДТП, померла пасажирка «Інфініті» – суддя Лідія Квятковська
ДТП на Тернопільщині: суддя, син якої був за кермом, померла в лікарні
7 листопада, 09:08
У депутатських зверненнях Дубінського до МОЗ та ДБР порушувались питання, що становлять його приватний інтерес
НАЗК склало протокол про корупцію на Дубінського
Вчора, 12:27
Це була одна з останніх вимог МВФ для ухвалення траншу
Рада скасувала мораторій на податкові перевірки бізнесу
Сьогодні, 13:14
Водію повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості
Правоохоронці повідомили про підозру водію, який в'їхав у зупинку з людьми у центрі Києва
25 жовтня, 16:12

Події в Україні

У Житомирі невідомий побив працівника військкомату (відео)
У Житомирі невідомий побив працівника військкомату (відео)
Смертельна ДТП за участю нардепа. Суд обрав запобіжний захід Ніколаєнку
Смертельна ДТП за участю нардепа. Суд обрав запобіжний захід Ніколаєнку
Досі існує правило – «батюшка сказав». В якій області найбільше прихильників Московської церкви
Досі існує правило – «батюшка сказав». В якій області найбільше прихильників Московської церкви
Суд не зміг обрати запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного
Суд не зміг обрати запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного
Держприкордонслужба назвала кількість українців, яким відмовила у виїзді з країни
Держприкордонслужба назвала кількість українців, яким відмовила у виїзді з країни
Президент назвав основні кроки для закінчення гарячої стадії війни
Президент назвав основні кроки для закінчення гарячої стадії війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Порошенко проти Зеленського. Верховний суд поставив крапку у гучній справі
22K
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
8620
Вступ України до ЄС: Зеленський доручив уряду забезпечити готовність до переговорів
7185
Зеленський назвав втрати України на фронті
6444
ЦАХАЛ знайшов у Газі раніше небачену зброю
6256
Уночі в Києві пролунав вибух: що відомо

Новини

«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
Сьогодні, 11:53
За добу під Бахмутом ЗСУ відбили 30 ворожих атак – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Вибух у Києві, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 06:54
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 9 листопада
Сьогодні, 04:50
9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Вчора, 07:06

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту