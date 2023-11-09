Смертельна ДТП за участю нардепа. Суд обрав запобіжний захід Ніколаєнку

3 листопада Ніколаєнко за кермом автомобіля Mercedes-Benz GLE на Житомирщині збив на смерть 18-річну дівчину

Підтримати Ніколаєнка на засідання прийшли близько 20 народних депутатів

Сьогодні, 9 листопада, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату від «Батьківщини» Андрію Ніколаєнку. Про це повідомляє «Суспільне».

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Нардепа, який збив насмерть дівчину, суд зобов'язав здати паспорт та носити електронний браслет. Прокурор вимагав обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Зазначається, що прокурор долучив до справи результати технічної експертизи. Відповідно до неї, швидкість авто під час руху становила від 141 до 153 км на годину. Також до матеріалів справи прокурор долучив відео з трьох камер відеоспостереження.

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Згідно з повідомленням, адвокати, зокрема долучили лист від командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського, який «висловив бажання обрати Андрію Ніколаєнку інший запобіжний захід».

Разом із листом від Сирського, судді подали лист від командувача сил територіальної оборони ЗСУ Анатолія Баргилевича.

Зазначається, що підтримати Ніколаєнка на засідання прийшли близько 20 народних депутатів. Нардеп від «Батьківщини» Валентин Наливайченко висловив бажання взяти Ніколаєнка на поруки.

Нагадаємо, 3 листопада стало відомо, що у Житомирській області народний депутат за кермом машини Mercedes-Benz GLE наїхав на дівчину, вона загинула. Смертельна аварія трапилася у той момент, коли політик рухався у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі траси.

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ЗМІ дізналися, що жертвою ДТП стала 18-річна Вікторія Назарова. Як свідчили фото, дівчина, ймовірно, намагалась перетнути проїжджу частину у невстановленому місці, де рух автомобілів найшвидший.