На Тернопільщині син судді влаштував смертельну ДТП (фото)

Серед потерпілих у ДТП – чотирирічна дівчинка

На автодорозі Монастириська – Бучач – Чортків - Скала Подільська Тернопільської області водій автомобіля Infiniti FX35 виїхав на смугу руху зустрічного руху та врізався у Peugeot 406. Це сталося 29 жовтня, повідомляє поліція Тернопільщини.

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Кермувальник Peugeot 406 від отриманих травм помер на місці події. Пасажира з його авто, а також водія та трьох пасажирів з іншого транспортного засобу з переломами та травмами доправили до лікарні. Серед потерпілих – чотирирічна дівчинка.

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фото: Нацполіція

Водія Infiniti FX35 правоохоронці затримали відповідно до статті 208 КПК. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

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Як повідомляє Тернопільська обласна прокуратура, вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даними тернопільського видання «20 хвилин», яке посилається на свої джерела, за кермом Infiniti FX35 був син судді – Дмитро К. Разом із ним у машині була його мати.