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Під Києвом сталася ДТП за участю вантажівки «Нової пошти» (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Під Києвом сталася ДТП за участю вантажівки «Нової пошти» (відео)
Дорожньо-транспортна пригода поблизу населеного пункту Баришівка
фото з соцмереж

Причина аварії поки невідома

Масштабна ДТП сталася у Київській області поблизу населеного пункту Баришівка (Броварський район). Про це повідомляє «Київ оперативний» у соцмережах.

Зіткнулися фури. За словами очевидців одна із вантажівок перевозила посилки «Нової пошти».

На жаль, не обійшлося без потерпілих. На місці працюють лікарі швидкої.

Офіційної інформації поки немає. Причини аварії теж відомі.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині фура з тваринами розтрощила легковик.

А 6 листопада під Києвом водій автомобіля «Рено» скоїв наїзд на співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину по пішохідному переході.

Теги: ДТП Київ Київщина

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