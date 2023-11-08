Під Києвом сталася ДТП за участю вантажівки «Нової пошти» (відео)

Причина аварії поки невідома

Масштабна ДТП сталася у Київській області поблизу населеного пункту Баришівка (Броварський район). Про це повідомляє «Київ оперативний» у соцмережах.

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Зіткнулися фури. За словами очевидців одна із вантажівок перевозила посилки «Нової пошти».

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На жаль, не обійшлося без потерпілих. На місці працюють лікарі швидкої.

Офіційної інформації поки немає. Причини аварії теж відомі.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині фура з тваринами розтрощила легковик.

А 6 листопада під Києвом водій автомобіля «Рено» скоїв наїзд на співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпосту та саме переходила проїжджу частину по пішохідному переході.