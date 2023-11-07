ДТП на Тернопільщині: суддя, син якої був за кермом, померла в лікарні

Син судді Дмитро, який перебував за кермом автівки, що виїхала на зустрічну смугу

У лікарні померла суддя Лідія Квятковська, яка постраждала в смертельній ДТП у Тернопільській області. За кермом автомобіля, який виїхав на зустрічну полосу, тоді перебував її син. Про це повідомляє Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Тернопільській області. Зазначається, що жінка працювала у системі правосуддя 30 років.

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За даними ЗМІ, син судді Дмитро, який перебував за кермом автівки, що виїхала на зустрічну смугу і попередньо влаштував це ДТП, отримав переломи ніг.

Нагадаємо, 30 жовтня 2023 року у Тернопільській області сталася смертельна ДТП. Водій Infiniti FX35 виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у Peugeot 406. Чоловік, що перебував за кермом Peugeot 406, загинув на місці. Також в ДТП постраждала 4-річна дівчинка.

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Інцидент стався на автодорозі Монастириська-Бучач-Чортків-Скала Подільська. У ЗМІ писали, що за кермом автомобіля Infiniti FX35 перебував син місцевої судді – його затримали відповідно до статті 208 КПК.

Зазначимо, що сина судді Дмитра вже ловили на кермування у нетверезому стані. Навесні 2022 року його зупинила поліція, однак через зв’язки матері він залишився безкарним і не був позбавлений прав.

Також з даними ЗМІ, суддя Лідія Квятковська мала досвід роботи зі справами про водіння в нетверезому стані. Так, з 2013 по 2019 рік вона вела справу зі смертельною ДТП, яку в 2011-му вчинив її колега – суддя Господарського суду Івано-Франківської області Юрій Грица. Тоді служитель Феміди наїхав на працівників водоканалу, які проводили ремонтні роботи. Внаслідок цього, один з них помер у лікарні, інший – отримав пожиттєву інвалідність.

Протягом багаторічного судового процесу Грица продовжував працювати у суді. Чоловіка звільнили лише у 2019-му, але не через скоєне ДТП, а через заяву про відставку за власним бажанням. У підсумку Вища рада правосуддя відправила суддю у відставку зі щомісячним пожиттєвим забезпеченням на суму щонайменше 100 тис. грн. Цього ж року справу було відправлено на доопрацювання.