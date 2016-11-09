На Рівненщині дуже п’яна мати нагодувала грудьми власного малюка

Тест на стан сп'яніння показав у матері 4,07 проміле алкоголю

У Сарнах на Рівненщині патрульні попіклувалися про малюка: матір у стані алкогольного сп'яніння годувала сина грудним молоком. Про це інформує патрульна поліція. Про те, що мама однорічного Івана не дбає про нього належним чином, патрульним повідомила бабуся хлопчика. Заявниця звернулася по допомогу до поліції, адже сама ніяк не могла впоратися з



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Тест на стан сп'яніння показав у матері 4,07 проміле алкоголю

У Сарнах на Рівненщині патрульні попіклувалися про малюка: матір у стані алкогольного сп'яніння годувала сина грудним молоком. Про це інформує патрульна поліція.

Про те, що мама однорічного Івана не дбає про нього належним чином, патрульним повідомила бабуся хлопчика. Заявниця звернулася по допомогу до поліції, адже сама ніяк не могла впоратися з безвідповідальною поведінкою мами малюка.

На місці патрульні виявили жінку з явними ознаками алкогольного сп'яніння, яка на очах у патрульних годувала сина грудним молоком. Пізніше тест на стан сп'яніння у неї показав 4,07 проміле алкоголю.

30-річна мама Івана пояснила, що дійсно дозволила собі випити алкогольних напоїв і розслабитися, адже у неї нещодавно був день народження.

Жінку разом з дитиною патрульні доставили до відділку поліції, де передали працівникам відділу ювенальної превенції. Згодом інспектори з'ясували, що малюк має проблеми зі здоров'ям, тому викликали швидку допомогу. У результаті хлопчика шпиталізували до лікарні.

Надалі справою будуть займатися відповідні служби.

Нагадаємо, патрульна поліція у Сарнах була запущена у липні 2017 року.