На Вінниччині облрада проголосувала за заборону Московського патріархату

Нещодавно у церквах Московського патріархату знайшли російські агітаційні матеріали

Депутати ухвалили рішення щодо заборони діяльності УПЦ МП та релігійних організацій з центром в країні-агресорці на території України

Вінницька обласна рада проголосувала за заборону Української православної церкви Московського патріархату. Це сталося сьогодні, 25 листопада. Рішення ухвалили на рівні області. Про це повідомили у пресслужбі облради.

Так, 25 листопада депутати обласної ради ухвалили рішення щодо заборони діяльності Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом, релігійних організацій з центром в країні-агресорці на території України.

«За» проголосували 58 депутатів, 1 – утримався, ще 1 – не голосував. Депутати пропонують центральній владі ухвалити закон – «для уникнення реальних та потенційних ризиків загрози національній безпеці України».

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровані кілька законопроєктів щодо діяльності московського патріархату. Проєкт закону передбачає повну заборону будь-яких релігійних організацій та установ, які входять до складу чи визнають у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ. Зазначимо, що мета документа – запобігання загрозам національній безпеці України та забезпечення порядку.

Також днями відбулися обшуки у церквах Московського патріархату: знайдено підозрілих росіян та мільйони готівки.