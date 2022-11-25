Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

На Вінниччині облрада проголосувала за заборону Московського патріархату

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
На Вінниччині облрада проголосувала за заборону Московського патріархату
Нещодавно у церквах Московського патріархату знайшли російські агітаційні матеріали 
фото з відкритих джерел

Депутати ухвалили рішення щодо заборони діяльності УПЦ МП та релігійних організацій з центром в країні-агресорці на території України 

Вінницька обласна рада проголосувала за заборону Української православної церкви Московського патріархату. Це сталося сьогодні, 25 листопада. Рішення ухвалили на рівні області. Про це повідомили у пресслужбі облради.

Так, 25 листопада депутати обласної ради ухвалили рішення щодо заборони діяльності Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом, релігійних організацій з центром в країні-агресорці на території України.

«За» проголосували 58 депутатів, 1 – утримався, ще 1 – не голосував. Депутати пропонують центральній владі ухвалити закон – «для уникнення реальних та потенційних ризиків загрози національній безпеці України». 

На Вінниччині облрада проголосувала за заборону Московського патріархату фото 1

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровані кілька законопроєктів щодо діяльності московського патріархату. Проєкт закону передбачає повну заборону будь-яких релігійних організацій та установ, які входять до складу чи визнають у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ. Зазначимо, що мета документа – запобігання загрозам національній безпеці України та забезпечення порядку. 

Також днями відбулися обшуки у церквах Московського патріархату: знайдено підозрілих росіян та мільйони готівки.

Читайте також:

Теги: закон церква Вінниччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ проводила в Києво-Печерській лаврі та монастирях на Рівненщині контррозвідувальні заходи
Російська церква в Україні має бути заборонена
23 листопада, 21:08
СБУ знайшла чималі суми готівки та проросійські агітки 
Обшуки у церквах Московського патріархату: знайдено підозрілих росіян та мільйони готівки
23 листопада, 09:56
Силовики шукали в церквах МП диверсантів та зброю 
Росія відреагувала на обшуки в церквах Московського патріархату  
22 листопада, 13:20

Новини

На Вінниччині облрада проголосувала за заборону Московського патріархату
На Вінниччині облрада проголосувала за заборону Московського патріархату
Рашисти б'ють по критичній інфраструктурі Вінниччини
Рашисти б'ють по критичній інфраструктурі Вінниччини
Вінницька спортсменка здобула «золото» чемпіонату Європи з тхеквондо
Вінницька спортсменка здобула «золото» чемпіонату Європи з тхеквондо
Митрополит із Вінниччини, який виправдовував російську агресію, отримав нові підозри (фото)
Митрополит із Вінниччини, який виправдовував російську агресію, отримав нові підозри (фото)
СБУ затримала агента розвідки РФ, який наводив ракети на енергооб’єкти Вінниччини
СБУ затримала агента розвідки РФ, який наводив ракети на енергооб’єкти Вінниччини
Ворог завдав удару по об’єкту енергетичної інфраструктури на Вінниччині
Ворог завдав удару по об’єкту енергетичної інфраструктури на Вінниччині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Американський політик пояснив, чому Путін випрошує переговори з Україною
134K
Лукашенко має постати перед трибуналом: Європарламент ухвалив важливе рішення
80K
Зеленський анонсував «вагомі новини» під час вечірнього звернення
50K
Кремль цинічно прокоментував ракетну атаку РФ по Україні
33K
Газпром перейшов до нового етапу шантажу
27K
Меркель знайшла виправдання, чому не змогла відмовити Путіна від війни

Новини

Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
22 листопада, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
22 листопада, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16

Прес-релізи

Бізнес благає відкрити державні реєстри
Бізнес благає відкрити державні реєстри
24 листопада, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту