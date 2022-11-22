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Українці мемами відреагували на візит СБУ до Лаври

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Українці мемами відреагували на візит СБУ до Лаври
Соцмережі вибухнули коментарями і схваленням дій силовиків 
фото: СБУ

У лаврі шукають диверсантів та зброю, а тим часом відомі українці кажуть, що це давно слід було зробити

22 листопада Служба безпеки України проводить безпекові заходи у Києво-Печерській Лаврі. Правоохоронці проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів. Також здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України. Українці в соцмережах вже відреагували на цю ситуацію.

Українці у соцмережах позитивно сприйняти перевірку СБУ та вибухнули низкою жартів. 

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Політичний оглядач Кирило Сазонов пише: «СБУ у Києво-Печерській Лаврі. У них була якась недоторканність за умовчанням. За Кучми, за Ющенка, Януковича і Порошенка всі чудово розуміли ситуацію, але чіпати не ризикували... Можливо, їм просто не давали. Зараз недоторканності у Паші-Мерседеса та всієї його команди більше немає».

Політик та екснардеп Віталій Чепинога лаконічно зауважив: «В Києво-Печерській лаврі з самого ранку почалася велика святкова служба».

Українці мемами відреагували на візит СБУ до Лаври фото 1

Прессекретарка генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган навіть заримувала: «У попів сьогодні свято, у них гостей повна хата». 

Українці мемами відреагували на візит СБУ до Лаври фото 2

Пресофіцер у 112 бригади територіальної оборони міста Києва Андрій Ковальов відреагував так: «Твій погляд, коли думаєш, що вхопив Бога за бороду, створив величезну підпільну імперію, яка щоденно приносить мільйони і ухиляєшся від сплати податків, корумпував десятки чиновників, які заплющують очі на твої злочини, купив посади для своїх людей у різних державних органах, які кришують тебе, за роки завів собі купу друзів, які прикривають твої гріхи, щомісячно возиш «котлету» у Мінкульт, щоб непоміченим порушення пам'яткоохоронного законодавства і кришували твій бізнес, щомісячно відправляєш данину Московському патріарху, під час війни ганяєш закордон на зустрічі з кураторами з Москви, які обіцяють тобі, що все у тебе буде добре, а Служба безпеки України все-одно прийшла до тебе з обшуками…». 

Українці мемами відреагували на візит СБУ до Лаври фото 3

Політолог Олександр Антонюк схвалює дії СБУ: «Початок дня я б сказав дуже правильний, головне щоб результативними були дії СБУ по викритті та знешкодженні осередків «русского міра», а точніше мережі ФСБ РФ».

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Також користувачі натякають на вираз обличчя настоятеля Києво-Печерської Лаври Петра Лебедя, відомого як митрополит Павло (в народі Паша-Мерседес, скандально відомий через свою любов до дорогих автомобілів та небажання дотримуватися правил дорожнього руху).

Українці мемами відреагували на візит СБУ до Лаври фото 4

Нагадаємо, нещодавно в інтернет потрапило відео, на якому священик УПЦ МП під час проповіді проклинає СБУ, запевняє всіх, що у нас із Росією «сварка», і закликає не змінювати віру і не переходити до ПЦУ.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Служба безпеки України встановлює аутентичність відео із Києво-Печерської Лаври, на якому священнослужителі УПЦ московського патріархату під час богослужіння нібито прославляють Росію. 

Згодом Служба безпеки України заявила, що вже вивчає всі деталі інциденту, що стався в одному з храмів Києво-Печерської Лаври, де співали пісень, що вихваляють «русскій мір». 

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Теги: церква Мінкульт бізнес українці свято

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