На Волині суд засудив школяра, який торгував канабісом

Школяр ЗОШ №2 в смт Ратне купував канабіс, а потім його перепродавав

Учень 11 класу отримав шість років позбавлення волі

На Волині суд призначив покарання неповнолітньому учневі 11 класу, який торгував канабісом.

Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області.

Зазначається, що школяр ЗОШ №2 ім. Миколи Заліпи в смт Ратне купував канабіс, а потім його перепродавав.

Під час судового засідання йшлося про два випадки продажу наркотиків. Так, 24 квітня хлопець за 440 гривень збув майже три грами канабісу. 19 травня – понад 8 грам за 700 гривень.

У суді одинадцятикласник визнав себе винним за першим епізодом. Що стосується другого, то він заявив, що не має до нього відношення. Утім, докази підтвердили його вину повністю.

Суд призначив неповнолітньому покарання у виді шести років позбавлення волі.