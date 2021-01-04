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    Кримінал

    На Волині суд засудив школяра, який торгував канабісом

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    Школяр ЗОШ №2 в смт Ратне купував канабіс, а потім його перепродавав - На Волині суд засудив школяра, який торгував канабісом
    Школяр ЗОШ №2 в смт Ратне купував канабіс, а потім його перепродавав

    Учень 11 класу отримав шість років позбавлення волі

    На Волині суд призначив покарання неповнолітньому учневі 11 класу, який торгував канабісом.

    Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області.

    Зазначається, що школяр ЗОШ №2 ім. Миколи Заліпи в смт Ратне купував канабіс, а потім його перепродавав.

    Під час судового засідання йшлося про два випадки продажу наркотиків. Так, 24 квітня хлопець за 440 гривень збув майже три грами канабісу. 19 травня – понад 8 грам за 700 гривень.

    У суді одинадцятикласник визнав себе винним за першим епізодом. Що стосується другого, то він заявив, що не має до нього відношення. Утім, докази підтвердили його вину повністю.

    Суд призначив неповнолітньому покарання у виді шести років позбавлення волі. 

    Теги: суд Волинська область наркотики
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