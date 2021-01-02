Суд став на бік оголеної дівчини, яка влаштувала акцію під вікнами Зеленського
Поліція розцінила такі дії як дрібне хуліганство
Печерський районний суд Києва закрив адмінсправу щодо дівчини, яка влаштувала акцію протесту під вікнами Офісу президента.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 24 грудня.
За матеріалами адмінпротоколу, 25 листопада 2020 приблизно о 11 год. 00 хв на вул. Банкова, 11 у Києві біля Офісу Президента дівчина демонструвала оголене тіло у громадському місці, чим порушила громадський порядок і спокій громадян, тобто вчинила дрібне хуліганство (ч. 1 ст. 173 КУпАП).
У суді дівчина та її захисник-адвокат Яценко з протоколом про адміністративне правопорушення не погодилися, пояснили, що ніяких хуліганських дій вона не вчиняла, а здійснювала мирну акцію протесту на привернення уваги суспільства до гострих проблем - забезпечення прав жінок та ліквідації насилля.
Суд проаналізував докази у справі і побачив, що при складанні протоколу про адміністративне правопорушення відсутні потерпілі, свідки та їхні пояснення щодо цієї події. Також у матеріалах справи не підтверджено, яким чином дії дівчини під час участі у акції протесту призвели до порушення громадського порядку і спокою громадян.
У підсумку суд закрив справу за відсутністю в діях дівчини складу адміністративного правопорушення.
Як повідомляв «Главком», 25 листопада близько 11:10 дівчина підійшла до другого під’їзду будівлі Офісу президента, оголилася та залізла на кулю, яка є частиною композиції вхідної групи. При цьому дівчина вигукувала «Геть насильство».