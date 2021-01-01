МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19

За минулу добу в Україні виявлено 9 432 випадки захворювання на коронавірус

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у місті Києві, у Харківській, у Київській в Одеській та у Запорізькій областях

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зареєстрована у місті Києві, а також у Харківській, Київській, Одеській та у Запорізькій областях. Про це повідомляє пресслужбу МОЗ.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у місті Києві (885), у Харківській (713), у Київській (627), в Одеській (544) та у Запорізькій (519) областях», ─ йдеться у повідомленні.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 1 січня в Україні зафіксовано 9432 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 338, медпрацівників – 446). Кількість активних хворих становить 325 790 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2559, летальних випадків – 147, одужало (особи) – 10016.

Здійснено тестувань за добу – в т.ч.: 50132 (методом ПЛР — 35688, методом ІФА — 14444).

За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1064479, одужало (особи) – 720009, летальних випадків – 18680, проведено ПЛР-тестувань – 5582666.

Кількість захворювань у регіонах:

м. Київ - 112356 випадків;

Вінницька область – 22735 випадків;

Волинська область – 33207 випадків;

Дніпропетровська область – 58991 випадків;

Донецька область – 36909 випадків;

Житомирська область – 39604 випадків;

Закарпатська область – 28313 випадків;

Запорізька область – 54607 випадків;

Івано-Франківська область – 43341 випадків;

Київська область – 59831 випадків;

Кіровоградська область – 8522 випадків;

Луганська область – 10830 випадків;

Львівська область – 61696 випадків;

Миколаївська область – 31314 випадків;

Одеська область – 71669 випадків;

Полтавська область – 36598 випадків;

Рівненська область – 41275 випадків;

Сумська область – 40989 випадків;

Тернопільська область – 34194 випадків;

Харківська область – 70090 випадків;

Херсонська область – 17906 випадків;

Хмельницька область – 39692 випадків;

Черкаська область – 39351 випадків;

Чернівецька область – 40225 випадків;

Чернігівська область – 30234 випадків.

Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу 31 грудня зафіксовано 9 432 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.Також за минулу добу: летальних випадків – 147, одужало – 10 016 осіб. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1064 479 осіб; одужало – 720 009 особи; летальних випадків – 18 680.