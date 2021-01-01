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    МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19

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    За минулу добу в Україні виявлено 9 432 випадки захворювання на коронавірус - МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19
    За минулу добу в Україні виявлено 9 432 випадки захворювання на коронавірус

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у місті Києві, у Харківській, у Київській в Одеській та у Запорізькій областях

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зареєстрована у місті Києві, а також у Харківській, Київській, Одеській та у Запорізькій областях. Про це повідомляє пресслужбу МОЗ.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у місті Києві (885), у Харківській (713), у Київській (627), в Одеській (544) та у Запорізькій (519) областях», ─ йдеться у повідомленні.

    За даними Центру громадського здоров’я, станом на 1 січня в Україні зафіксовано 9432 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 338, медпрацівників – 446). Кількість активних хворих становить 325 790 осіб.

    Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2559, летальних випадків – 147, одужало (особи) – 10016.
    Здійснено тестувань за добу – в т.ч.: 50132 (методом ПЛР — 35688, методом ІФА — 14444).

    За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1064479, одужало (особи) – 720009, летальних випадків – 18680, проведено ПЛР-тестувань – 5582666.

    Кількість захворювань у регіонах:

    • м. Київ - 112356 випадків;
    • Вінницька область – 22735 випадків;
    • Волинська область – 33207 випадків;
    • Дніпропетровська область – 58991 випадків;
    • Донецька область – 36909 випадків;
    • Житомирська область – 39604 випадків;
    • Закарпатська область – 28313 випадків;
    • Запорізька область – 54607 випадків;
    • Івано-Франківська область – 43341 випадків;
    • Київська область – 59831 випадків;
    • Кіровоградська область – 8522 випадків;
    • Луганська область – 10830 випадків;
    • Львівська область – 61696 випадків;
    • Миколаївська область – 31314 випадків;
    • Одеська область – 71669 випадків;
    • Полтавська область – 36598 випадків;
    • Рівненська область – 41275 випадків;
    • Сумська область – 40989 випадків;
    • Тернопільська область – 34194 випадків;
    • Харківська область – 70090 випадків;
    • Херсонська область – 17906 випадків;
    • Хмельницька область – 39692 випадків;
    • Черкаська область – 39351 випадків;
    • Чернівецька область – 40225 випадків;
    • Чернігівська область – 30234 випадків.

    Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу 31 грудня зафіксовано 9 432  нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.Також за минулу добу: летальних випадків – 147, одужало – 10 016 осіб. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1064 479 осіб; одужало – 720 009 особи; летальних випадків – 18 680.

    Теги: Київ Волинська область Запорізька область Чернівецька область хвороби коронавірус
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