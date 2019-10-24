На Закарпатті контрабандисти «примагнітили» цигарки до вагонів (фото)



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Аби непомітно переправити партію тютюнових виробів до Угорщини, правопорушники використали потужні магніти Фото: пресслужба ДПСУ

Прикордонники виявили на днищі вагонів 750 пачок сигарет

На Закарпатті прикордонники Чопського загону під час контролю в пункті пропуску «Саловка» в шести вагонах вантажного потягу виявили 750 пачок сигарет, які були запаковані та «примагнічені» до днищ вагонів.

Про це 24 жовтня повідомляє пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що аби непомітно переправити партію тютюнових виробів до Угорщини, правопорушники використали потужні магніти.

«Знайдені товари після проведення відповідних процесуальних процедур були передані співробітникам фіскальної служби», - повідомили в ДПСУ.

Як відомо, нещодавно прикордонники відділу «Красноїльськ» Чернівецького загону виявили контрабандистів, які намагалися обхитрувати їх з метою переправлення крупної партії тютюнових виробів.

Зловмисники спробували порушити кордон одночасно на кількох ділянках. Завданням однієї із груп було відволікти увагу прикордонників. Для цих цілей правопорушники взяли 12 ящиків-«пустишок».