Прикордонники затримали на Одещині катер, який порушив кордон



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Громадянин Румунії заявив, що не зорієнтувався і випадково зайшов в частину Дунаю на території України

Прикордонники в ніч на 27 вересня затримали на Дунаї на Одещині румунський катер, який порушив державний кордон.

Про це повідомив начальник прес-служби Ізмаїльського прикордонного загону Ігор Перегняк, передає УНІАН.

Так, військовослужбовець строкової служби, використовуючи прилад нічного бачення, виявив рух румунського моторного човна в українських водах поблизу села Стара Некрасівка Ізмаїльського району. При цьому порушник не реагував на сигнали про зупинку, а пізніше намагався сховатися. Чоловіка затримали після переслідування, яке тривало протягом близько двох кілометрів.

Затриманим виявився громадянин Румунії, який заявив, що не зорієнтувався і випадково зайшов в частину Дунаю вже на території України. Відносно нього складено процесуальні документи, катер вилучено до рішення суду.

Нагадаємо, на Луганщині затримали прикордонника, який працював на бойовиків «ЛНР».