В Генштабі ЗСУ заявили про плани наступу Росії по всьому кордону



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«Росія готується до проведення широкомасштабної воєнної агресії. Ці плани цілком очевидні», - заявив заступник начальника Генштабу ЗСУ Олексій Таран

Росія готується до широкомасштабної воєнної агресії проти України по всій лінії кордону.

Про це заявив начальник Головного управління підготовки, заступник начальника Генштабу Збройних сил України Олексій Таран в інтерв'ю виданню «Тиждень».

«Росія готується до проведення широкомасштабної воєнної агресії. Ці плани цілком очевидні. ЗСУ відповідно готуються до відсічі збройній агресії по всьому кордону України. Це стосується не лише лінії зіткнення, а й інших районів, починаючи з кордону з Білоруссю і далі поблизу Криму та Бессарабії. На сьогодні ми маємо достатню кількість підготовлених органів управління, які здатні планувати та керувати військами на цих важливих напрямках», - повідомив Таран.

За його словами, на початку російської агресії Україна перебувала з чотирма батальйонно-тактичними групами на всі ЗСУ, які на той момент «були більш-менш готові до виконання завдань».

«Решта сил перебувала в пунктах постійної дислокації і вважалася обмежено готовою або зовсім неготовою. І ось щороку ми постійно збільшуємо наш потенціал. Посилюється інтенсивність заходів підготовки: у 2014–2015-му в 1,5 рази, у 2016–2017-му в сім разів. Останні два роки ми тримаємо цей високий темп у питаннях розвитку системи підготовки. Тому на сьогодні маємо готовими до виконання завдань за призначенням майже весь бойовий склад ЗСУ, де основний тягар у цій війні лежить на Сухопутних військах, Десантно-штурмових та Командуванні морської піхоти ВМС, і вони мають достатній бойовий комплект», - заявив Таран.

Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, бойовики на Донбасі 29 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських установок калібру 122 мм, різнокаліберних мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.