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    Після звільнення з держслужби Гладковський неодноразово виїздив за кордон і повертався в Україну

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    Після звільнення з держслужби Гладковський неодноразово виїздив за кордон і повертався в Україну
    Фото: t.me/s/ukrainetv

    За даними корпорації «Богдан», 17 жовтня Олег Гладковський прямував на світову виставку автобусної техніки Bus world 2019, яка розпочинає свою роботу 18 жовтня у Брюселі

    У відповідь на інформацію, що її розповсюджують вітчизняні ЗМІ про обставини затримання президента корпорації «Богдан», пресслужба корпорації повідомляє, що про ніяку «спробу залишити Україну» не може бути й мови.

    «17 жовтня 2019 року Олег Гладковський прямував на світову виставку автобусної техніки Bus world 2019, яка розпочинає свою роботу 18 жовтня у Брюселі. Він був офіційно запрошений на цей захід і мав на меті взяти участь у низці запланованих ділових перемовин, як очільник провідної автомобілебудівної корпорації», - йдеться у повідомленні пресслужби.

    У «Богдані» зазначили, що після уходу з державної служби Олег Гладковський офіційно повернувся до управління корпорацією і в цьому статусі неодноразово виїздив за кордон і повертався в Україну. Отже зручна для багатьох версія про начебто спробу залишити Україну не витримує ніякої критики.

    «У корпорації вважають, що такі дії силовиків дуже схожі на політично вмотивовані,  як це було з обшуками просто у переддень виборів, і вказують на керування силовими відомствами держави у ручному режимі на догоду гарній телевізійній картинці та переключенню соціальної уваги від реальних проблем у економіці країни», - сказано у повідомленні пресслужби.

    У НАБУ зазначили, що експершого заступника секретаря РНБО затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). 

    Як повідомлялось, Гладковський (Свинарчук) сьогодні був затриманий НАБУ. «Олег Гладковський у четвер вдень намагався вилетіти з України. Його не випустили з країни. Після цього поїхав у ресторан на Бориспільській трасі і там був затриманий НАБУ», - повідомив на своєму Telegram-каналі екснардеп Сергій Лещенко.

    Варто зазначити, що справжнє прізвіще Гладковського - Свинарчук, але у 2014 році він його змінив на Гладковський.

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