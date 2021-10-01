На Закарпатті масштабна пожежа: горів колишній завод (фото, відео)
Джерело вогню знаходилося на одному з верхніх поверхів, і полум'я швидко поширилося по території
фото: mukachevo.net/ ДСНС у Закарпатській області
Очевидці розповідають, що стовп диму було видно за кілька кілометрів
У місті Мукачеві на Закарпатті сталася масштабна пожежа на території колишнього заводу «Мукачівприлад». Вогонь гасили близько трьох годин, ліквідували пожежу близько 14.00. Про це повідомляє ДСНС у Закарпатті.
Як повідомляє Mukachevo.net, вогонь охопив усі поверхи великої частини будівлі. Трохи згодом вибухнув увесь верхній поверх іншої частини будівлі. На місці працювало кілька пожежних бригад. Вогонь був дуже потужний, а полум'я видно на кілька кілометрів.
Рятувальники розповіли, що вогнем було пошкоджено 1200 квадратних метрів будівлі. Корпус давно не експлуатувався, людей в ньому не було, тому обійшлося без постраждалих. Джерело вогню знаходилося на одному з верхніх поверхів, і полум'я швидко поширилося територією.
Для ліквідації було залучено міські пожежно-рятувальні частини, а також приїхали пожежники з селища Середнє і команда пожежників-добровольців із села Дерцен.