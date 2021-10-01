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    У Шотландії згоріло кафе, в якому Джоан Роулінг писала книгу про Гаррі Поттера

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    Після екранізації перших фільмів про юного чарівника кафе стало популярним серед фанатів - У Шотландії згоріло кафе, в якому Джоан Роулінг писала книгу про Гаррі Поттера

    Після екранізації перших фільмів про юного чарівника кафе стало популярним серед фанатів

    фото: strikefans

    Столик Джоан Роулінг вдалося врятувати

    У Шотландії згоріло кафе The Elephant House, в якому Джоан Роулінг писала книгу «Гаррі Поттер і філософський камінь». Про це повідомляє ВВС.

    Пожежа сталася ще 24 серпня 2021 року. Саме в цьому закладі письменниця працювала над першою книгою культового роману. Після екранізації перших фільмів про юного чарівника кафе стало популярним серед фанатів.

    В результаті сильної пожежі приміщення кафе було практично повністю знищено. Водночас власник кафе Девід Тейлор зазначив, що йому вдалося врятувати столик Роулінг, за яким вона завжди сиділа.

    фото: elephanthouseuk/ Facebook
    фото: elephanthouseuk/ Facebook

    «На щастя, я знайшов столик Роулінг серед завалів. Хоча вода і дим його пошкодили, він був у задній кімнаті, тому його вдалося врятувати. Я відправлю його на реставрацію», – заявив Тейлор.

    Раніше повідомлялося, що перше видання «Гаррі Поттера» продали за понад $111 тисяч.

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    Теги: пожежа книги Шотландія письменник
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    У Шотландії згоріло кафе, в якому Джоан Роулінг писала книгу про Гаррі Поттера