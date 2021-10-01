У Шотландії згоріло кафе, в якому Джоан Роулінг писала книгу про Гаррі Поттера

Столик Джоан Роулінг вдалося врятувати

У Шотландії згоріло кафе The Elephant House, в якому Джоан Роулінг писала книгу «Гаррі Поттер і філософський камінь». Про це повідомляє ВВС.

Пожежа сталася ще 24 серпня 2021 року. Саме в цьому закладі письменниця працювала над першою книгою культового роману. Після екранізації перших фільмів про юного чарівника кафе стало популярним серед фанатів.

В результаті сильної пожежі приміщення кафе було практично повністю знищено. Водночас власник кафе Девід Тейлор зазначив, що йому вдалося врятувати столик Роулінг, за яким вона завжди сиділа.

фото: elephanthouseuk/ Facebook

«На щастя, я знайшов столик Роулінг серед завалів. Хоча вода і дим його пошкодили, він був у задній кімнаті, тому його вдалося врятувати. Я відправлю його на реставрацію», – заявив Тейлор.

Раніше повідомлялося, що перше видання «Гаррі Поттера» продали за понад $111 тисяч.