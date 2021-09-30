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    Житель Закарпаття вирощував коноплі під землею (фото, відео)

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    Чоловік обладнав кімнати для вирощення коноплі у схованці під землею - Житель Закарпаття вирощував коноплі під землею (фото, відео)
    Чоловік обладнав кімнати для вирощення коноплі у схованці під землею
    фото: Наацполіція

    «Фермер» у підземній нарколабораторії виростив коноплі на 5 млн грн

    На Закарпатті чоловік створив дві підземні наркоплантації, у яких виростив коноплю на 5 млн грн, повідомляє пресслужба поліції.

    Правоохоронці провели обшук в одному із прикордонних сіл Закарпаття, неподалік Виногадова. 48-річний господар території, на якій проводили слідчі дії, є фігурантом наркозлочину.

    Полісмени обшукали фермерське господарство з численними теплицями, проте спершу знайшли лише кілька стебел коноплі.

    Однак ретельно оглянувши територію, правоохоронці виявили люк до таємного сховку, який був розташований у приміщенні, де утримувалися свійські тварини.

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    Житель Закарпаття вирощував коноплі під землею (фото, відео)
    Житель Закарпаття вирощував коноплі під землею (фото, відео)
    Житель Закарпаття вирощував коноплі під землею (фото, відео)
    Житель Закарпаття вирощував коноплі під землею (фото, відео)
    Житель Закарпаття вирощував коноплі під землею (фото, відео)

    З’ясувалося, що під землею зловмисник викопав та обладнав дві кімнати, оснащені за всіма технологічними вимогами для вирощування коноплі. Зокрема, приміщення були обладнані системою крапельного поливу, кондиціонерами та витяжками, пристроями, що збагачували теплицю киснем, датчиками вимірювання рівня світла, тепла та вологи, і навіть пристроями, що вимірювали кислотність ґрунту.

    Теги: обшук Закарпаття наркотики поліція
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    Житель Закарпаття вирощував коноплі під землею (фото, відео)