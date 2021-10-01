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    У Києві горіла гімназія, евакуйовано 1,5 тис. дітей (фото, відео)

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    Загорання виникло в їдальні на першому поверсі гімназії - У Києві горіла гімназія, евакуйовано 1,5 тис. дітей (фото, відео)
    Загорання виникло в їдальні на першому поверсі гімназії
    Фото: ДСНС

    Адміністрація навчального закладу евакуювала дітей до приїзду рятувальників

    У п’ятницю, 1 жовтня, сталася пожежа в Київській інженерній гімназії на вул. Княжий затон, 12-А в Дарницькому районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 10:05, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

    Вогнеборці встановили, що в чотириповерховій гімназії на першому поверсі в їдальні сталося загоряння на площі 25 кв. м. До прибуття рятувальників адміністрацією було проведено заходи з евакуації персоналу та учасників навчального процесу. Загалом було евакуйовано 1,5 тис. дітей.

    Пожежу було ліквідовано о 10:35.

    На місці події працювало чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

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    У Києві горіла гімназія, евакуйовано 1,5 тис. дітей (фото, відео)
    У Києві горіла гімназія, евакуйовано 1,5 тис. дітей (фото, відео)
    У Києві горіла гімназія, евакуйовано 1,5 тис. дітей (фото, відео)
    У Києві горіла гімназія, евакуйовано 1,5 тис. дітей (фото, відео)
    Фото: ДСНС

    Загиблих і травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.

    Як повідомлялося, у ніч на 1 жовтня сталася пожежа у приватному двоповерховому будинку на вулиці 7-ма Садова на Русанівських садах у Києві. Внаслідок пожежі постраждало дві особи, одна людина загинула.

    Теги: пожежа Київ ДСНС школа рятувальники
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    У Києві горіла гімназія, евакуйовано 1,5 тис. дітей (фото, відео)