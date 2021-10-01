У Києві горіла гімназія, евакуйовано 1,5 тис. дітей (фото, відео)

Загорання виникло в їдальні на першому поверсі гімназії

Адміністрація навчального закладу евакуювала дітей до приїзду рятувальників

У п’ятницю, 1 жовтня, сталася пожежа в Київській інженерній гімназії на вул. Княжий затон, 12-А в Дарницькому районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 10:05, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Вогнеборці встановили, що в чотириповерховій гімназії на першому поверсі в їдальні сталося загоряння на площі 25 кв. м. До прибуття рятувальників адміністрацією було проведено заходи з евакуації персоналу та учасників навчального процесу. Загалом було евакуйовано 1,5 тис. дітей.

Пожежу було ліквідовано о 10:35.

На місці події працювало чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Загиблих і травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.

Як повідомлялося, у ніч на 1 жовтня сталася пожежа у приватному двоповерховому будинку на вулиці 7-ма Садова на Русанівських садах у Києві. Внаслідок пожежі постраждало дві особи, одна людина загинула.