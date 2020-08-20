Перелік міст і районів, які віднесені до «червоної» карантинної зони, збільшився (список)



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Епідемічні рівні встановлюються на 14 днів

Нове епідемічне зонування почне діяти з 00 годин 00 хвилин 24 серпня

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні у четвер, 20 серпня, розширила перелік міст і районів, які віднесено до «червоної» карантинної зони. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграмі.

Зазначається, що з 00 годин 00 хвилин 24 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

До «червоної» зони буде віднесено:

місто Коломию, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївку Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;

місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

До «помаранчевої» зони потрапили:

місто Володимир-Волинський, Луцький, Любешівський та Маневицький райони Волинської області; міста Ужгород і Чоп, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області; міста Івано-Франківськ, Бурштин та Калуш, Богородчанський, Калуський, Коломийський та Надвірнянський райони Івано-Франківської області.

У цій же зоні опинилися Києво-Святошинський район Київської області; міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області; місто Ізмаїл, Болградський, Миколаївський, Овідіопольський та Саратський райони Одеської області; місто Вараш, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Острозький райони Рівненської області; міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський та Тернопільський райони Тернопільської області; місто Харків, Богодухівський та Первомайський райони Харківської області; місто Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

До «жовтої» зони увійшли:

місто Київ, міста Луцьк та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Ратнівський та Старовижівський райони Волинської області; міста Житомир, Коростень та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області; міста Мукачево та Хуст, Виноградівський, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області; місто Яремче, Верховинський, Галицький, Долинський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області; міста Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав та Фастів, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Макарівський та Фастівський райони Київської області; міста Одеса, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подільськ, Теплодар та Южне, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Лиманський, Подільський та Савранський райони Одеської області;

місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Корецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області; місто Суми, Кролевецький, Недригайлівський, Охтирський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області; Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Підволочиський, Теребовлянський та Чортківський райони Тернопільської області;

Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Краснокутський, Куп'янський, Нововодолазький, Харківський та Чугуївський райони Харківської області; міста Хмельницький, Нетішин та Славута, Білогірський, Волочіський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Славутський та Старосинявський райони Хмельницької області.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Як повідомляє Урядовий портал, «зелена» зона передбачає:

перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах; проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; кінотеатри із заповненістю на 50%; перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

«жовта» зона (+ обмеження зеленої), забороняється: відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

«помаранчева» зона (+ обмеження жовтої), забороняється: діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри, заклади культури; прийом нових змін в дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 людей.

«червона» зона (+ обмеження помаранчевої), забороняється: робота громадського транспорту; відвідування закладів освіти; діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.