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    У МВС розповіли, коли в Україні можуть посилити покарання за п'яне водіння

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    Ситуація з підвищенням відповідальності за п'яне водіння залежить від парламенту, нагадали у МВС - У МВС розповіли, коли в Україні можуть посилити покарання за п'яне водіння
    Ситуація з підвищенням відповідальності за п'яне водіння залежить від парламенту, нагадали у МВС

    Зміни до законодавства повинні розглянути народні депутати

    В Україні в найближчі місяці планують посилити покарання за водіння автомобіля в нетверезому вигляді.

    Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко в ефірі каналу «Україна 24».

    Він зазначив, що ситуація з підвищенням відповідальності за даний вид правопорушення залежить від парламенту.

    «Ми ініціювали і дуже просимо народних обранців підвищити відповідальність. Не тільки зробити штрафи, а й дати можливість суду вибирати адміністративний арешт, щоб у нас нетверезих водіїв стало набагато менше», – сказав Мартиненко.

    За його словами, остаточне рішення депутати можуть ухвалити в найближчі місяці.

    «Ми над цим дуже посилено працюємо разом з народними депутатами. Законопроект є, над ним працюють, і я сподіваюся, що в найближчу сесію, восени, ми отримаємо закон», – зазначив радник міністра.

    Нагадаємо, Верховна Рада 13 липня на позачерговому засіданні підтримала у першому читанні законопроєкт про посилення відповідальності водіїв за водіння у нетверезому стані та перевищення швидкості.

    Варто зауважити, що 2 липня президент Володимир Зеленський скасував кримінальну відповідальність за кермування автомобілем у нетверезому стані, яка набула чинності 1 липня.

    13 липня президент України Володимир Зеленський відреагував на смертельну аварію під Києвом і наголосив на важливості ухвалення законопроєкт щодо посилення відповідальності водіїв за вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

    Водію автомобіля Mercedes, який скоїв смертельну аварію під Києвом, повідомили про підозру. Його підозрюють у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.

    Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

    Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня восьмирічна донька.

    Згодом помер і 10-річний хлопчик

    МВС Верховна Рада алкоголь закон водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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