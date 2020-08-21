У МВС розповіли, коли в Україні можуть посилити покарання за п'яне водіння



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ситуація з підвищенням відповідальності за п'яне водіння залежить від парламенту, нагадали у МВС

Зміни до законодавства повинні розглянути народні депутати

В Україні в найближчі місяці планують посилити покарання за водіння автомобіля в нетверезому вигляді.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко в ефірі каналу «Україна 24».

Він зазначив, що ситуація з підвищенням відповідальності за даний вид правопорушення залежить від парламенту.

«Ми ініціювали і дуже просимо народних обранців підвищити відповідальність. Не тільки зробити штрафи, а й дати можливість суду вибирати адміністративний арешт, щоб у нас нетверезих водіїв стало набагато менше», – сказав Мартиненко.

За його словами, остаточне рішення депутати можуть ухвалити в найближчі місяці.

«Ми над цим дуже посилено працюємо разом з народними депутатами. Законопроект є, над ним працюють, і я сподіваюся, що в найближчу сесію, восени, ми отримаємо закон», – зазначив радник міністра.

Нагадаємо, Верховна Рада 13 липня на позачерговому засіданні підтримала у першому читанні законопроєкт про посилення відповідальності водіїв за водіння у нетверезому стані та перевищення швидкості.

Варто зауважити, що 2 липня президент Володимир Зеленський скасував кримінальну відповідальність за кермування автомобілем у нетверезому стані, яка набула чинності 1 липня.

13 липня президент України Володимир Зеленський відреагував на смертельну аварію під Києвом і наголосив на важливості ухвалення законопроєкт щодо посилення відповідальності водіїв за вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Водію автомобіля Mercedes, який скоїв смертельну аварію під Києвом, повідомили про підозру. Його підозрюють у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.

Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня восьмирічна донька.

Згодом помер і 10-річний хлопчик.