Побиття строковика на Житомирщині: на інцидент відреагувало військове керівництво

У навчальному центрі зазначили, що учасники інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків

Розпочато службове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури

Військове командування 190-го навчального центру Житомирського району селища Гуйва прокоментувало опубліковане сьогодні у Мережі відео, на якому молодший лейтенант побив строковика в одному з підрозділів. Там заявили про початок службового розслідування. Про це йдеться на Facebook-сторінці навчального центру.

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«Ми розділяємо обурення щодо виявленого факту. Вже розпочато службове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури: Служба Військового правопорядку, контррозвідка, Державне бюро розслідувань тощо. Ми будуємо армію нового формату, де немає місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуватці однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування буде прийнято відповідні рішення», – сказано у повідомленні.

У навчальному центрі також зазначили, що учасники інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування.

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Нагадаємо, у 190 навчальному центрі Житомирського району селища міського типу Гуйва лейтенант Віктор Вітусевич побив строковика, а потім записав відеозвернення з вибаченнями.

До слова, правоохоронці Київської області затримали 50-річного чоловіка за підозрою у побитті та зґвалтуванні 40-річної сусідки.