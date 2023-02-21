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Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
Біля берегів РФ переломився і затонув суховантаж
фото: з відкритих джерел

На борту корабля перебували одинадцять членів екіпажу, один моряк загинув

У Чорному морі біля російського міста Новоросійськ через шторм під воду пішло транспортне судно Seamar. На його борту було 11 моряків, усі вони — росіяни. Про це повідомили російські ЗМІ. 

Повідомляється, що аварія судна сталася за 1–1,5 милі від берега в районі якірної стоянки морського порту Новоросійська. Суховантаж під прапором Коморських островів в умовах сильного шторму переломився навпіл і пішов на дно. Зазначається, що суховантажне судно перевозило 3,5 тис. тонн мармурової крихти і не витримало погодних умов – поривів вітру до 25 м/с і великих хвиль.

Спочатку в російському МНС заявляли, що всім членам екіпажу вдалося врятуватися. Однак пізніше стало відомо, що один моряк загинув, ще один перебуває у тяжкому стані.

Зараз висота хвиль у Чорному морі на місці аварії судна сягає трьох метрів.

Нагадаємо, що ЗСУ повідомили, скільки носіїв «Калібрів» Росія тримає в Чорному морі. Нещодавно Росія втратила найбільший атомний підводний човен: на підводний човен «Дмитро Донський» чекає утилізація.

 

Теги: росія аварія шторм відео росіяни корабель

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