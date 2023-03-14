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Скандал на Житомирщині: побитий солдат записав звернення (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Скандал на Житомирщині: побитий солдат записав звернення (відео)
Солдат-строковик заступився за офіцера
фото з відкритих джерел

Солдат заявив, що його ніхто не бив і на відео потрапив шматок відпрацювання бойових навичок

Солдат-строковик, відео зі побиттям якого облетіло мережу, записав звернення. Хлопець заявив, що офіцер його не бив. Відео опубліковано у Twitter на сторінці «ЄвроМайдан».

Строковик на ім’я Богдан попросив не писати негативні коментарі на адресу молодшого лейтенанта Віктора Вітусевича.

 За версією солдата-строковика, яку він озвучив на відео, його ніхто не бив. Командир показував на ньому бойовий прийом.

«Я солдат 190-го навчального центру… Богдан хочу попросити, щоб ніхто не гнобив Віктора Вітусевича, то був жарт. Він показував на мені просто силовий прийом, ніхто не бив мене, ніхто не знущався. Будь ласка, не гнобіть його», – сказав на відео солдатів.

Нагадаємо, у Житомирі молодший лейтенант побив строковика, але згодом записав відео, на якому перепросив за інцидент. У військовому командуванні заявили про початок службового розслідування. Учасників інциденту тимчасово відсторонили від виконання службових обов'язків.

ДБР розпочало розслідування за фактом побиття солдата. Чоловіку загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

До слова, гранатометника ЗСУ засудили за відмову їхати під Бахмут. Військового визнали винним та призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Теги: розслідування солдат відео Бахмут

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