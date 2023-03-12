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Біля берегів Італії мало не затонули понад тисячу мігрантів: рятувальники провели операцію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Біля берегів Італії мало не затонули понад тисячу мігрантів: рятувальники провели операцію
Кадр із відео рятувальної операції в Італії
фото: скріншот відео (Reuters)

Цьогоріч уже сотні мігрантів загинули під час спроби перетнути Середземне море та дістатися до Європи

На півдні Італії рятувальники зняли з човнів більш як 1300 мігрантів, які намагалися перетнути бурхливе море й дістатися до Європи. Про це повідомляє Reuters.

Берегова охорона зазначила, що з одного з кораблів було евакуйовано 500 мігрантів на відстані 160 км від берега. Їх доставлено до міста Реджо-Калабрія. Ще 379 осіб були врятовані з іншого судна в тому ж районі.

«Рятувальні роботи були складними через перевантаження човнів мігрантами та несприятливі умови на морі», – йдеться в повідомленні берегової охорони.

Крім того, рибальський човен, на якому перебувало 487 мігрантів, був супроводжений до калабрійського порту Кротоне на буксирі.

Як повідомили місцеві чиновники, ще 200 осіб були підібрані біля узбережжя Сицилії.

Усього цьогоріч до Італії прибули понад 17 000 мігрантів. Водночас сотні осіб загинули, намагаючись перетнути Середземне море та дістатися до Європи.

Нагадаємо, що 26 лютого судно, яке перевозило мігрантів з Ірану, Пакистану та Афганістану, розбилося біля берегів Італії. Спецслужби виявили тіла щонайменше 40 загиблих.

Як відомо, Італія – один із головних напрямків нелегальної міграції з країн Близького Сходу та північної Африки. Мігранти намагаються дістатися європейської країни на кораблях чи човнах, проте нерідко гинуть у дорозі. За даними міжнародної організації Missing Migrants Project, з 2014 року при спробах перетнути Середземне море загинули або зникли безвісти 25882 особи. У 2022 році кількість загиблих і зниклих безвісти досягла майже двох з половиною тисяч осіб.

До слова, зросла кількість нелегальних мігрантів, які намагаються незаконно потрапити в Польщу через кордон з Білоруссю. «Ще раз підтверджується, що все незаконне перетинання польсько-білоруського кордону штучно спровоковано і контролюється білоруськими службами і злочинними угрупованнями, які співпрацюють з ними», – заявили в Прикордонній службі Польщі. 

Теги: рятувальники мігранти Італія

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