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    Події в Україні

    В окупованому Криму побили російського військового зі Z-свастикою

    В окупованому Криму побили російського військового зі Z-свастикою

    Окупанти звинувачують кримських татар

    Окупанти заявляють про побиття російського військового в Судаку. Про це в коментарі пропагандистському ресурсу РИА Новости повідомив «радник глави Криму» з інформаційної політики Олег Крючков.

    Напад нібито стався через одяг з буквою Z.

    На військовослужбовця, що проходив лікування в місцевому санаторії, нібито напали в районі набережної.

    «Хлопець написав заяву в поліцію. Тим, що трапилося вже займається МВС. Нападників розшукують. Реакція буде вкрай жорсткою», –- заявив Крючков.

    А ось за словами віце-спікера Мосміськдуми Андрія Медведєва, внаслідок нападу постраждала група російських військових. Окупанти звинувачують кримських татар.

    «Одного просто сильно побили», – уточнив Медведєв.

    Чиновник вважає, що окупаційній владі слід розібратися з «настроями« в місті щодо російських загарбників.

    Нагадаємо, 22 травня Верховна Рада України заборонила використання в Україні рашистських символів – літер «Z», «V». За заборону символіки російських окупантів проголосувало більшість депутатів.

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    Теги: Крим росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    В окупованому Криму побили російського військового зі Z-свастикою