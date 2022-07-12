В окупованому Криму побили російського військового зі Z-свастикою

Окупанти звинувачують кримських татар

Окупанти заявляють про побиття російського військового в Судаку. Про це в коментарі пропагандистському ресурсу РИА Новости повідомив «радник глави Криму» з інформаційної політики Олег Крючков.

Напад нібито стався через одяг з буквою Z.

На військовослужбовця, що проходив лікування в місцевому санаторії, нібито напали в районі набережної.

«Хлопець написав заяву в поліцію. Тим, що трапилося вже займається МВС. Нападників розшукують. Реакція буде вкрай жорсткою», –- заявив Крючков.

А ось за словами віце-спікера Мосміськдуми Андрія Медведєва, внаслідок нападу постраждала група російських військових. Окупанти звинувачують кримських татар.

«Одного просто сильно побили», – уточнив Медведєв.

Чиновник вважає, що окупаційній владі слід розібратися з «настроями« в місті щодо російських загарбників.

Нагадаємо, 22 травня Верховна Рада України заборонила використання в Україні рашистських символів – літер «Z», «V». За заборону символіки російських окупантів проголосувало більшість депутатів.

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