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НАБУ проводить слідчі дії в Житомирській ОВА

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
НАБУ проводить слідчі дії в Житомирській ОВА
Житомирська обласна військова адміністрація
фото ілюстративне

Адміністрація заявляє, що співпрацює з НАБУ і надає необхідні документи та інформацію

Національне антикорупційне бюро проводить слідчі дії в окремих підрозділах Житомирської обласної військової адміністрації. Про це повідомляє пресслужба адміністрації.

«Сьогодні Національне антикорупційне бюро України здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Житомирської ОВА», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що адміністрація максимально співпрацює з НАБУ і надає необхідні документи та інформацію. 

Нагадаємо, 5 квітня Національне антикорупційне бюро України проводило обшуки у підрозділах Харківської обласної військової адміністрації.

До слова, триває 426-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Теги: НАБУ Житомирщина слідство

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